مجلس الأهلي يجتمع الخميس

يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعًا هاما، عصر الخميس القادم، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وذلك لمناقشة العديد من الملفات التي تخص قطاعات النادي المختلفة.



يأتي الاجتماع عقب عودة رئيس النادي من ألمانيا، مساء الاربعاء بعد خضوعه لبعض الفحوصات الطبية هناك.



وخسر الأهلى بالأمس نهائي دوري ابطال افريقيا امام الترجي التونسي بعد تلقيه هزيمة بتلاثة أهداف نظيفة في لقاء الإياب على ملعب رادس.

