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استشاري نفسي يكشف عن مادة قاتلة تضاف لمخدر الحشيش

السبت 10/نوفمبر/2018 - 10:41 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال الدكتور عمرو يسري، الإستشاري النفسي، إن مخدر الحشيش الذي يتعاطاه بعض الشباب في مصر، مختلف كليا عن المخدر خلال العقود السابقة، مؤكدًا أن هناك اضافات كيميائية قاتلة يتم خلطها بمخدر الحشيش.

وأوضح يسري خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي محمود سعد في برنامج "باب الخلق" المذاع على فضائية النهار، أن مخدر الأستروكس الذي يشبه بشكل كبير مخدر "البانجو" يعد من أخطر المواد المخدرة التي تم تخليقها على مر التاريخ.

وأكد الاستشاري النفسي، أنه الأستروكس يسبب اضطرابات عقلية خطيرة، لم يرها طول 20 عاما في عمله بعلاج الإدمان.
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