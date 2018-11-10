الفيلم السوري مسافرو الحرب يحصد جائزة الجمهور بأيام قرطاج السينمائية

حصل المخرج جود سعيد من سوريا، على جائزة الجمهور بأيام قرطاج السينمائية، عن فيلمه مسافرو الحرب، وذلك عقب حصوله على جائزة الفيدرالية الدولية للنقاد "فيبرسى" ضمن البرامج الموازية.





ويشارك في بطولة الفيلم، النجم السوري أيمن زيدان، ولينا حوارنة.





يتناول الفيلم، الحرب من خلال "بهــاء"، الذي يتقاعــد ويخطــط للرحيــل عــن حلــب الممزقــة بالحــرب وخـلال الرحلــة إلــى قريتــه مــع مســافرين آخريــن تدفعهــم الاشــتباكات إلــى التعديــل فــي خــط الرحلــة ويجــد نفســه عالقــا مــع مجموعــة مــن الشــخصيات غريبــة الأطــوار يحاولــونّ ســويا إعــادة الحيــاة إلــى قريــة مدمــرة وجــدوا فيهــا ملاذهــم، بانتظــار نهايــة المعــارك فهــل ســتنتهي؟ وهــل ينتصــر "بهاء" على الحرب؟ هذا ما ستكشف عنه نهاية الفيلم .





وقدم المهرجان، "سينما تحت المجهر"، لباقة من الأفلام القادمة من العراق، السنغال، البرازيل والهند وذلك مواصلة لفكرة استضافة دول شقيقة وصديقة كضيوف شرف والتي انطلقت في الدورة المنقضية ويحضر العراق في هذا البرنامج بــ 18 فيلما (9 أشرطة طويلة و9 أشرطة قصيرة) وتشارك السنغال بــ 13 فيلما (9 أشرطة طويلة و4 أفلام قصيرة) فيما يتمثل الحضور السينمائى الهندى فى 8 أفلام والبرازيلى فى 12 فيلما.