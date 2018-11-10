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رياضة

الجونة يوقف سلسلة انتصارات سموحة بالتعادل في الدوري الممتاز

السبت 10/نوفمبر/2018 - 10:44 م
صدى البلد
عمرو ابوبكر
تعادل فريق الجونة مع ضيفه سموحة بهدف لمثله في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الأسبوع الرابع عشر من الدوري الممتاز.

ونجح فريق الجونة في التقدم على سموحة بالدقيقة 45 بعدما نجح أحمد مجدى في إسكان الكرة الشباك بعد خطأ أبو جبل، وفي الشوط الثاني وفي الدقيقة 72 عادل محمود معاذ النتيجة لسموحة ليتقاسم الفريقن نقاط المباراة.

وبهذا التعادل رفع سموحة رصيده الي 20 نقطة في المركز الثاني خلف الزمالك المتصدر، بينما ارتقي الجونة الي المركز الثامن برصيد 16 نقطة.

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