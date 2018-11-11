الديوانى: مشروعات ريادة الأعمال بحاجة لحاضنات للاستثمار

قال الدكتور شريف الديوانى ، مستشار مجلس ادارة جمعية رجال الاعمال الاسكندرية، إن تمويل مشروعات ريادة الاعمال يحتاج الى وجود حاضنات تستثمر فى تلك المشروعات من خلال أدوات مالية مختلفة حسب حاجة وحجم المشروع.



أضاف الديوانى، لـ"صدى البلد"، أن نمو مراكز ريادة الاعمال فى مصر يتطلب تسهيلات ائتمائية من البنوك و تذليل العقبات الاجرائية التى تواجه تلك المشروعات مطالبا بدراسة نموذج "الاستثمار الملاكى "احد اهم الطرق التمويلية فى أوربا حيث تتثمر احد الشركات الكبرى فى أكثر من مشروع صغير، مقابل نسبة من الارباح فى المستقبل مما يساهم فى نمو هذا القطاع ويدعم شباب رواد الاعمال.



وتابع الديواني أن القوانين المنظمة لبدء ومزاولة النشاط فى مصر بحاجة الى مراجعة تتناسب مع التطور التجاري والاستثماري المنتشر فى العالم، لاتاحة الفرصة امام دخول انشطة جديدة للاستثمار فى مصر.