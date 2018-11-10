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أخبار العالم

عامل فرنسي يصرخ بوجه ماكرون: أنت غير مرحب بك ..فيديو

السبت 10/نوفمبر/2018 - 10:43 م
الرئيس الفرنسي إيمانويل
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
أحمد محرم
ذكر موقع "يورونيوز"، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، دافع بقوة عن سياسته الاقتصادية خلال زيارة قام بها لأحد فروع شركة رينو لصناعة السيارات، بالقرب من مدينة موبوج شمال فرنسا.

وأضاف الموقع، أن عاملًا وعضوًا في نقابة الجنوب يُدعى صموئيل بوفوا، صرخ في وجه ماكرون قائلا: "أنتم غير مرحب بكم هنا".

ورد ماكرون على العامل: "سيدي، إذا جئت من أجل تنظيم اجتماع سياسي، فهذا شيء آخر، نحن هنا معا لتحقيق النجاح معا".

فردّ عليه النقابي: "ننجح بدونك"، وواصل النقابي قائلا: "يا سيد ماكرون، أنتم غير مرحب بكم هنا ومع زيادة أسعار البنزين، أنت تعيد باليد اليمنى سحب ما منحتنا إياه باليد اليسرى".

وأضاف النقابي الذي يعمل في شركة رينو منذ حوالي 27 عاما أنّ كارلوس غصن، المدير التنفيذي لشركة رينو مرحب به في الشركة لأنه يسعى إلى تحسين آداء الشركة منذ سنوات، ولكن الأمر لا ينطبق على ماكرون.


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