دراسة: شرق أفريقيا الأقل في ختان الإناث عالميا

تراجعت معدلات ختان الإناث في إفريقيا بشكل كبير في العقدين الماضيين، وفقًا لبحث جديد.





وأشارت دراسة، نشرت في مجلة "BMJ Global Health"، إلى حدوث انخفاض هذه النسبة بين الأطفال أصغر من الرابعة عشرة، وفقًا لـ بي بي سي البريطانية.





جاء انخفاض هذه النسبة بعد تصنيف جمعيات حقوق الإنسان لهذا التصرف بغير إنساني، ويعرض الفتاة لخطر جسدي، وفي أسوأ الحالات يمكن للضحايا أن ينزفوا حتى الموت.





وجد القائمين على الدراسة أن أكبر انخفاض في عمليات ختان الإناث، حدثت في شرق إفريقيا، وذلك باستخدام بيانات من 29 دولة منذ عام 1990 وحتى الآن، وانخفض المعدل من 71% من الفتيات دون سن 14 عام 1995، إلى 8% في عام 2016، حسبما ذكرت الدراسة.





وقال نجيانجا باكوين كاندالا، أستاذ الإحصاء الحيوي في جامعة نورثمبريا بالمملكة المتحدة، والمؤلف الرئيسي للدراسة: "إن الفريق لم ينظر في الأسباب التي أدت إلى انخفاض معدلات ختان الإناث، ومع ذلك فإن غالبا ما سيكون السبب هو موقف الأمهات بسبب استثمار العديد من المنظمات الدولية الكثير من المال في تعليم الفتيات الذين أصبحوا اليوم أمهات".



