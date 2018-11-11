أبرز 5 أطباق عليك بدء يومك بهم بعد الـ40

يشعر الكثير من الأشخاص عند إتمام سن الـ40 عاما بأنهم غير قادرين على أداء مهامهم، مثل الماضى، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يقدم موقع « eatthis» قائمة بأطباق إفطار صحية يجب علينا أن نبدأ بها يومنا.
سلطة الفواكه :
سلطة الفواكه قد تكون أفضل شيء تتناوله في بداية يومك في أي سن، ولكن بعد الأربعين ستكون هي الخيار الأفضل لجهازك الهضمي بالإضافة إلى أنها ستكون مليئة بالألياف.
الأومليت بالشوفان :
طبق غني بالألياف ومغذي ويساعد الجسم على ضبط معدلات السكر في الدم، ويساعد على فقدان الوزن.
سلطة البطاطا :
قطع البطاطا المشوية ومضاف لها عدد من الخضروات الأخرى ستشكل طبق إفطار مليء بالطاقة.
زبدة الفول السوداني :
تحتوي على مقدار كبير من الدهون الصحية بالإضافة إلى الكربوهيدرات كما تحتوي على نسبة قليلة من السكر.
الشوفان بالفاكهة :
إعداد طبق كبير من الشوفان المضافة له الفاكهة واحد من الوجبات الصحية التي يمكن أن تبدأ بها يومك بعد سن الـ40.