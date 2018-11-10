الزيادة السكانية.. سحابة قاتمة في أفق الدولة.. 5 مقترحات بين رفع الدعم والتحفيز للقضاء على الأزمة.. ونواب: أحدثت تآكلا في موارد الدولة.. ورجال الدين سلاح أساسي لمحاربة الظاهرة

مدحت الشريف:

الزيادة السكانية تؤثر بالسلب على الناتج القومي

نائبة:

رجال الدين لهم دور مهم فى التوعية بالأزمة السكانية

برلمانية:

الانفجار السكاني يهدد موارد الدولة المصرية



تشكل الزيادة السكانية خطرا داهما على الاقتصاد المصري، إذ تلتهم معظم موارد الدولة، وعلى الرغم من خطورتها، إلا أن الحكومة لم تنجح فى إيجاد حل للحد من هذه الظاهرة، ورغم التوقعات التى أشارت إلى دخول مصر على زيادة غير مسبوقة فى معدل النمو السكاني، إلا أن الجميع وقف ينظر دون اكتراث للزيادة السكانية، عاجزا عن تقديم حلول، حتى فاقت الأرقام الحقيقية التوقعات.



ففي مطلع الألفية الثالثة، بالتحديد عام 2000، توقعت الأمم المتحدة أن يصل عدد سكان مصر إلى 96 مليون نسمة في عام 2026، ولكن تعداد عام 2006 بلغ 73 مليون شخص، بزيادة سنوية بلغت 2.6%.. ووفقا لم أعلن عنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد سكان مصر بلغ نحو 96.3 مليون نسمة مطلع عام 2018، بزيادة 1.5 مليون نسمة عن بيانات آخر تعداد تم إجراؤه عام 2017، والذى سجل عدد السكان فيه 94.8 مليون نسمة.



* مقترحات برلمانية لمواجهة الأزمة



في إطار الدور التشريعي الذي يقع على عاتق مجلس النواب، اجتهد كثير من النواب في إعداد بعض التشريعات التي تسهم في حل الأزمة، من وجهة نظرهم.



* الدعم الثابت



يقضي هذا المقترح بتقديم دعم موحد للأسرة، دون النظر لعددها، الأمر الذي يجبر المواطنين على التقيد بالقيمة المحددة له، مما ينعكس على إنجابهم للأطفال، وفقا للتصريحات النائبة غادة عجمي، صاحبة المقترح.



* تحفيز



مقترح آخر تقدم به النائب حاتم عبد الحميد، يقر بتمييز الأسر الملتزمة بعدد معين من الأطفال، عن غيرهم من غير الملتزمين، على مستوى الخدمات المقدمة من الحكومة، سواء في التعليم أو الصحة أو حتى التموين.



*الدعم النقدي بدلًا من العيني



حيلة اقترحها النائب أحمد رفعت، للخروج من عدم دستورية رفع الدعم عن المولود الثالث، وذلك من خلال تحويل الدعم العيني غلى نقدي، وبالتالي يحرم ما فوق الطفلين بشكل غير مباشر.



* استحداث وزارة جديدة



يوضح هذا المقترح إلى أي مدى بلغت خطورة أزمة الزيادة السكانية، لدرجة أن يقترح النائب يحيى الكدواني استحداث وزارة جديدة، لمواجهة شبح الزيادة السكانية، حيث قال: إن هناك زيادة كبيرة فى أعداد السكان سنويا وخاصة أنها تزداد بمعدل 2.8 سنويا فى القرى فقط، لافتا إلى ضرورة وقف التنامى لتحجيم النفقات التى يتم إنفاقها من ميزانية الدولة للخدمات المختلفة.



*رفع الدعم عن المولود الثالث