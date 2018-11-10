الزيادة السكانية.. سحابة قاتمة في أفق الدولة.. 5 مقترحات بين رفع الدعم والتحفيز للقضاء على الأزمة.. ونواب: أحدثت تآكلا في موارد الدولة.. ورجال الدين سلاح أساسي لمحاربة الظاهرة

مدحت الشريف:
كان المقترح المقدم من عدد من النواب على رأسهم النائب محمد أبو حامد والنائبة آمنة نصير، التى اقترحت رفعه عن المولود الرابع، الأبرز الذي أثار الرأي العام، لاسيما وأن أغلب الأسر المصرية تمتلك فوق الطفلين، إلا أن البعض تحفظ عليه، لعدم دستوريته.
*الزيادة السكانية سرطان ينهش التنمية
لم تكن المقترحات البرلمانية _سابقة الذكر_ للحد من الزيادة السكانية من عدم، فهناك أزمة اقتصادية كبيرة تسببت فيها تلك الزيادة، إذ أنها تأكل كل موارد التنمية التي تقوم بها الحكومة.
وهو ما أكد عليه النائب مدحت الشريف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، والتي تصحبها انعكاسات سلبية للغاية على المجتمع بشكل عام، وعلى الاقتصاد بشكل خاص، حيث أنها تعمل في المرتبة الأولى على زيادة حجم البطالة.
وقال "الشريف" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"،: إن الزيادة السكانية تؤثر كذلك على نسبة الناتج القومي، والذي يتعلق بعدد المواطنين، وبالتالي يؤدي ارتفاع الزيادة السكانية إلى تقليل نصيب الفرد من الخدمات العامة التي تقدمها الدولة للمواطنين.
وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان، بأنه من الصعب الارتقاء بالاقتصاد المصري وتوفير حياة مستقرة اقتصاديًا، في ظل هذه الزيادة الهائلة في عدد السكان.
وأكد النائب أن التوعية من كافة الجهات المسؤولة في الدولة، هي الحل الوحيد لمواجهة الأزمة، إذ أن الإنجاب فكر ترسخ عند أغلبية المواطنين، دون حدود.
من جانبها، قالت النائبة عبلة الهواري عضو لجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن الزيادة السكانية تهدد موارد الدولة، مشيرة إلى أن مصر مواردها محدودة فلابد من إنشاء تشريع يحد من هذه الظاهرة .
وأضافت الهواري في تصريح خاص لـ"صدي البلد" بأنه لا بدّ من اتّخاذ العديد من الإجراءات للحدّ من الأضرار والآثار الخطيرة الناجمة عن الزيادة الكبيرة في عدد السكان وذلك من خلال: نشر الوعي حول أهمية تنظيم الإنجاب وعدد أفراد الأسرة وخاصة بين فئات النساء غير المتعلمات أو ذوات المستوى الثقافي المتدني والمجتمعات النامية ، وأيضا تعزيز دور برامج التنمية المستدامة التي تستهدف النهوض بكافة القطاعات الصحيّة، والاقتصاديّة، والاجتماعيّة، والخدماتيّة، والقانونيّة وغيرها بصورة تضمن استيعاب هذه الزيادة إلى أقصى درجة ممكنة.
وتابعت النائبة قائلة " الرئيس عبد الفتاح السيسي يسعى جاهدا من اجل تنمية الدولة المصرية وعلينا جميعا ان نسانده لأن المسؤولية كبيرة جدا
*التوعية ورجال الدين
كما أكدت النائبة اليزابيث شاكر، عضو لجنة الشئون الصحية، بمجلس النواب، أن حل الزيادة السكانية يرتبط بشكل تام برجال الدين، فإذا لم يدع رجال الدين بشكل واضح وصريح إلى تنظيم النسل، فلن تأتي التوعي بشئ، حيث أن تحديد النسل يراه الكثير حرام شرعًا، ولأننا شعب متدين بالفطرة، ويرتبط بالحلال والحرام، يتجه لرفض تحديد النسل.
وعبرت "شاكر" في تصريحات لـ "صدى البلد" عن قلقها الشديد تجاه حجم الزيادة السكانية، والتي سببت دمار لكل تقدم وتنمية تحدثها الدولة.
وأوضحت عضو لجنة الشئون الصحية، أن الدواعي السلبية التي أوجدتها الزيادة السكانية، حرمت أبنائنا في المدارس من التعليم الجيد، حيث الفصول مكتظة بالطلاب دون وضع حل، متابعة: قس على ذلك جميع الخدمات المقدمة في كافة المجالات، نرى الزيادة السكانية تلتهم كل شيء.
الزيادة السكانية تؤثر بالسلب على الناتج القومي
نائبة:
نائبة:
رجال الدين لهم دور مهم فى التوعية بالأزمة السكانية
برلمانية:
برلمانية:
الانفجار السكاني يهدد موارد الدولة المصرية
تشكل الزيادة السكانية خطرا داهما على الاقتصاد المصري، إذ تلتهم معظم موارد الدولة، وعلى الرغم من خطورتها، إلا أن الحكومة لم تنجح فى إيجاد حل للحد من هذه الظاهرة، ورغم التوقعات التى أشارت إلى دخول مصر على زيادة غير مسبوقة فى معدل النمو السكاني، إلا أن الجميع وقف ينظر دون اكتراث للزيادة السكانية، عاجزا عن تقديم حلول، حتى فاقت الأرقام الحقيقية التوقعات.
ففي مطلع الألفية الثالثة، بالتحديد عام 2000، توقعت الأمم المتحدة أن يصل عدد سكان مصر إلى 96 مليون نسمة في عام 2026، ولكن تعداد عام 2006 بلغ 73 مليون شخص، بزيادة سنوية بلغت 2.6%.. ووفقا لم أعلن عنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد سكان مصر بلغ نحو 96.3 مليون نسمة مطلع عام 2018، بزيادة 1.5 مليون نسمة عن بيانات آخر تعداد تم إجراؤه عام 2017، والذى سجل عدد السكان فيه 94.8 مليون نسمة.
* مقترحات برلمانية لمواجهة الأزمة
في إطار الدور التشريعي الذي يقع على عاتق مجلس النواب، اجتهد كثير من النواب في إعداد بعض التشريعات التي تسهم في حل الأزمة، من وجهة نظرهم.
* الدعم الثابت
يقضي هذا المقترح بتقديم دعم موحد للأسرة، دون النظر لعددها، الأمر الذي يجبر المواطنين على التقيد بالقيمة المحددة له، مما ينعكس على إنجابهم للأطفال، وفقا للتصريحات النائبة غادة عجمي، صاحبة المقترح.
* تحفيز
مقترح آخر تقدم به النائب حاتم عبد الحميد، يقر بتمييز الأسر الملتزمة بعدد معين من الأطفال، عن غيرهم من غير الملتزمين، على مستوى الخدمات المقدمة من الحكومة، سواء في التعليم أو الصحة أو حتى التموين.
*الدعم النقدي بدلًا من العيني
حيلة اقترحها النائب أحمد رفعت، للخروج من عدم دستورية رفع الدعم عن المولود الثالث، وذلك من خلال تحويل الدعم العيني غلى نقدي، وبالتالي يحرم ما فوق الطفلين بشكل غير مباشر.
* استحداث وزارة جديدة
يوضح هذا المقترح إلى أي مدى بلغت خطورة أزمة الزيادة السكانية، لدرجة أن يقترح النائب يحيى الكدواني استحداث وزارة جديدة، لمواجهة شبح الزيادة السكانية، حيث قال: إن هناك زيادة كبيرة فى أعداد السكان سنويا وخاصة أنها تزداد بمعدل 2.8 سنويا فى القرى فقط، لافتا إلى ضرورة وقف التنامى لتحجيم النفقات التى يتم إنفاقها من ميزانية الدولة للخدمات المختلفة.
*رفع الدعم عن المولود الثالث
تشكل الزيادة السكانية خطرا داهما على الاقتصاد المصري، إذ تلتهم معظم موارد الدولة، وعلى الرغم من خطورتها، إلا أن الحكومة لم تنجح فى إيجاد حل للحد من هذه الظاهرة، ورغم التوقعات التى أشارت إلى دخول مصر على زيادة غير مسبوقة فى معدل النمو السكاني، إلا أن الجميع وقف ينظر دون اكتراث للزيادة السكانية، عاجزا عن تقديم حلول، حتى فاقت الأرقام الحقيقية التوقعات.
ففي مطلع الألفية الثالثة، بالتحديد عام 2000، توقعت الأمم المتحدة أن يصل عدد سكان مصر إلى 96 مليون نسمة في عام 2026، ولكن تعداد عام 2006 بلغ 73 مليون شخص، بزيادة سنوية بلغت 2.6%.. ووفقا لم أعلن عنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد سكان مصر بلغ نحو 96.3 مليون نسمة مطلع عام 2018، بزيادة 1.5 مليون نسمة عن بيانات آخر تعداد تم إجراؤه عام 2017، والذى سجل عدد السكان فيه 94.8 مليون نسمة.
* مقترحات برلمانية لمواجهة الأزمة
في إطار الدور التشريعي الذي يقع على عاتق مجلس النواب، اجتهد كثير من النواب في إعداد بعض التشريعات التي تسهم في حل الأزمة، من وجهة نظرهم.
* الدعم الثابت
يقضي هذا المقترح بتقديم دعم موحد للأسرة، دون النظر لعددها، الأمر الذي يجبر المواطنين على التقيد بالقيمة المحددة له، مما ينعكس على إنجابهم للأطفال، وفقا للتصريحات النائبة غادة عجمي، صاحبة المقترح.
* تحفيز
مقترح آخر تقدم به النائب حاتم عبد الحميد، يقر بتمييز الأسر الملتزمة بعدد معين من الأطفال، عن غيرهم من غير الملتزمين، على مستوى الخدمات المقدمة من الحكومة، سواء في التعليم أو الصحة أو حتى التموين.
*الدعم النقدي بدلًا من العيني
حيلة اقترحها النائب أحمد رفعت، للخروج من عدم دستورية رفع الدعم عن المولود الثالث، وذلك من خلال تحويل الدعم العيني غلى نقدي، وبالتالي يحرم ما فوق الطفلين بشكل غير مباشر.
* استحداث وزارة جديدة
يوضح هذا المقترح إلى أي مدى بلغت خطورة أزمة الزيادة السكانية، لدرجة أن يقترح النائب يحيى الكدواني استحداث وزارة جديدة، لمواجهة شبح الزيادة السكانية، حيث قال: إن هناك زيادة كبيرة فى أعداد السكان سنويا وخاصة أنها تزداد بمعدل 2.8 سنويا فى القرى فقط، لافتا إلى ضرورة وقف التنامى لتحجيم النفقات التى يتم إنفاقها من ميزانية الدولة للخدمات المختلفة.
*رفع الدعم عن المولود الثالث
كان المقترح المقدم من عدد من النواب على رأسهم النائب محمد أبو حامد والنائبة آمنة نصير، التى اقترحت رفعه عن المولود الرابع، الأبرز الذي أثار الرأي العام، لاسيما وأن أغلب الأسر المصرية تمتلك فوق الطفلين، إلا أن البعض تحفظ عليه، لعدم دستوريته.
*الزيادة السكانية سرطان ينهش التنمية
لم تكن المقترحات البرلمانية _سابقة الذكر_ للحد من الزيادة السكانية من عدم، فهناك أزمة اقتصادية كبيرة تسببت فيها تلك الزيادة، إذ أنها تأكل كل موارد التنمية التي تقوم بها الحكومة.
وهو ما أكد عليه النائب مدحت الشريف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، والتي تصحبها انعكاسات سلبية للغاية على المجتمع بشكل عام، وعلى الاقتصاد بشكل خاص، حيث أنها تعمل في المرتبة الأولى على زيادة حجم البطالة.
وقال "الشريف" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"،: إن الزيادة السكانية تؤثر كذلك على نسبة الناتج القومي، والذي يتعلق بعدد المواطنين، وبالتالي يؤدي ارتفاع الزيادة السكانية إلى تقليل نصيب الفرد من الخدمات العامة التي تقدمها الدولة للمواطنين.
وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان، بأنه من الصعب الارتقاء بالاقتصاد المصري وتوفير حياة مستقرة اقتصاديًا، في ظل هذه الزيادة الهائلة في عدد السكان.
وأكد النائب أن التوعية من كافة الجهات المسؤولة في الدولة، هي الحل الوحيد لمواجهة الأزمة، إذ أن الإنجاب فكر ترسخ عند أغلبية المواطنين، دون حدود.
من جانبها، قالت النائبة عبلة الهواري عضو لجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن الزيادة السكانية تهدد موارد الدولة، مشيرة إلى أن مصر مواردها محدودة فلابد من إنشاء تشريع يحد من هذه الظاهرة .
وأضافت الهواري في تصريح خاص لـ"صدي البلد" بأنه لا بدّ من اتّخاذ العديد من الإجراءات للحدّ من الأضرار والآثار الخطيرة الناجمة عن الزيادة الكبيرة في عدد السكان وذلك من خلال: نشر الوعي حول أهمية تنظيم الإنجاب وعدد أفراد الأسرة وخاصة بين فئات النساء غير المتعلمات أو ذوات المستوى الثقافي المتدني والمجتمعات النامية ، وأيضا تعزيز دور برامج التنمية المستدامة التي تستهدف النهوض بكافة القطاعات الصحيّة، والاقتصاديّة، والاجتماعيّة، والخدماتيّة، والقانونيّة وغيرها بصورة تضمن استيعاب هذه الزيادة إلى أقصى درجة ممكنة.
وتابعت النائبة قائلة " الرئيس عبد الفتاح السيسي يسعى جاهدا من اجل تنمية الدولة المصرية وعلينا جميعا ان نسانده لأن المسؤولية كبيرة جدا
*التوعية ورجال الدين
كما أكدت النائبة اليزابيث شاكر، عضو لجنة الشئون الصحية، بمجلس النواب، أن حل الزيادة السكانية يرتبط بشكل تام برجال الدين، فإذا لم يدع رجال الدين بشكل واضح وصريح إلى تنظيم النسل، فلن تأتي التوعي بشئ، حيث أن تحديد النسل يراه الكثير حرام شرعًا، ولأننا شعب متدين بالفطرة، ويرتبط بالحلال والحرام، يتجه لرفض تحديد النسل.
وعبرت "شاكر" في تصريحات لـ "صدى البلد" عن قلقها الشديد تجاه حجم الزيادة السكانية، والتي سببت دمار لكل تقدم وتنمية تحدثها الدولة.
وأوضحت عضو لجنة الشئون الصحية، أن الدواعي السلبية التي أوجدتها الزيادة السكانية، حرمت أبنائنا في المدارس من التعليم الجيد، حيث الفصول مكتظة بالطلاب دون وضع حل، متابعة: قس على ذلك جميع الخدمات المقدمة في كافة المجالات، نرى الزيادة السكانية تلتهم كل شيء.