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برلمان

حاتم باشات: التقارب مع إفريقيا مشروط وكل خطوة نحوها تبني طوبة جديدة

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 07:26 ص
النائب حاتم باشات
النائب حاتم باشات
عبد الرحمن سرحان
أكد النائب حاتم باشات، عضو لجنة الشئون الأفريقية، بمجلس النواب على أن التقارب الذي تقوم به مصر مع القارة الأفريقية، تقارب مشروط، لنعوض بها فترة الغياب الطويلة التي بعدنا فيها عن أفريقيا، مضيفًا بأن كل خطوة نخطوها نحو القارة السمراء، تبني طوبة جديدة في علاقتنا بالقارة، لاسيما وأننا مقبلين على فترة جديدة برسائة الاتحاد الأفريقي.

وأشاد "باشات" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، بقرار الحكومة بالموافقة على تأسيس شركة مساهمة باسم (الشركة الوطنية المصرية للاستثمار الأفريقي)، مؤكدًا على أنها تطبيق فعلي لمبدأ الإفادة ثم الاستفادة، لأننا لن نأخذ شئ من أفريقيا، إلا إذا أعطينا لها حقها الواجب علينا.

وأشار عضو لجنة الشئون الأفريقية، بالبرلمان، إلى أن مصر تمتلك خبرات كبيرة في مجال الزراعة، وهو أمر يمكن الاسهام به من خلال شركة الاستثمار المصرية الأفريقية، مؤكدًا على أنه سيعود علينا بمردود إيجابي كبير فيما بعد.

وأوضح النائب، أن الفترة القادمة ستشهد شكل مختلف في التعاون المصري الأفريقي، حيث ستكون مصر مركزًا للوفود الأفريقية، وذلك بعد إعلان أسوان عاصمة للشباب الأفريقي، فضلًا عن الرئاسة المصرية، للاتحاد الأفريفي خلال العام القادم.

كان مجلس الوزراء، قد وافق، على الترخيص لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالاشتراك مع عدد من الجهات الوطنية في تأسيس شركة مساهمة باسم (الشركة الوطنية المصرية للاستثمار الأفريقي) على أن يتم تمويل حصة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من موازنة مشروع المزارع المصرية المشتركة مع الدول الأفريقية والمدرج بخطة ديوان عام الوزارة للعام المالي 2018/2019.

ويهدف المشروع إلي التعاون مع الدول الأفريقية من خلال نقل التكنولوجيا والخبرة المصرية في المجال الزراعي وفتح أسواق الدول الأفريقية أمام المنتجات الزراعية المصرية وخاصة أصناف وهجن المحاصيل المصرية المتفوقة في إنتاجيتها.
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