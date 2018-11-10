الأوقاف تحذر من استغلال المساجد في انتخابات النواب

اجتمع الشيخ صبري ياسين، رئيس قطاع المديريات بوزارة الأوقاف، اليوم السبت، بقيادات الدعوة بمديريات الغربية والفيوم وشمال سيناء.





وطالب الشيخ صبري، بالالتزام بالحياد التام تجاه المرشحين لمجلس النواب كل في محافظته، مع ضرورة المحافظة على المساجد وعدم استغلالها في العملية الانتخابية بأي شكل من الأشكال صراحة أو ضمنًًا.





ومن جانبها وجهت وزارة الأوقاف رسالة في بيان لها، للمرشحين في الانتخابات البرلمانية في محافظات الغربية والفيوم وشمال سيناء قائلة: «ترجو الوزارة من جميع المرشحين عدم محاولة استخدام المساجد كمنابر انتخابية بأي وسيلة من الوسائل، وتجنيبها للصراعات الانتخابية، وكفانا ما أصابنا من محاولات بعض الجماعات لاستخدام المساجد في العملية الانتخابية في الماضي، مع التأكيد على أن الوزارة قد نبهت على قيادات الدعوة بالدوائر التي تجرى بها انتخابات تكميلية بتوثيق أي خروقات في هذا الشأن، وتحرير محاضر رسمية بها، ورفعها لمدير المديرية تمهيدًا لرفعها للجنة العليا للانتخابات.



