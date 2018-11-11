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برلمان

نائب: إنشاء شركة استثمارية مصرية أفريقية تحدث لها مردود اقتصادي كبير

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 05:15 ص
عبد الرحمن سرحان
قال النائب محمود يحيى، أمين سر لجنة الشئون الأفريقية، بمجلس النواب، إن هناك مردودا إيجابيا كبيرا، سيعود على مصر جراء تأسيس شركة مساهمة باسم: (الشركة الوطنية المصرية للاستثمار الأفريقي)، مؤكدًا أنها ستكون خطوة نحو تبادل الخبرات مع القارة، في جميع المجالات.

وأضاف "يحيى" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، بأن هناك مجالات يمكن لمصر التعاون فيها مع دول القارة الأفريقية، لاسيما التي تتمتع بالثروة الحيوانية، وهم كُثر، إضافة إلى تبادل المحاصيل، وإمكانية زراعية محاصيل استراتيجية، نحتاج إليها.

وأكد أمين سر لجنة الشئون الأفريقية، بالبرلمان، على ضرورة الاهتمام بالتسويق لأفريقيا، خاصة وأنها في حاجة ماسة لكثير من السلع التي يوجد بها فائض، فضلًا عن تبادل الخبرات الزراعية والري، التي تتأصل في جذور المصريين منذ القدم.

كان مجلس الوزراء، قد وافق، على الترخيص لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالاشتراك مع عدد من الجهات الوطنية في تأسيس شركة مساهمة باسم (الشركة الوطنية المصرية للاستثمار الأفريقي) على أن يتم تمويل حصة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من موازنة مشروع المزارع المصرية المشتركة مع الدول الأفريقية والمدرج بخطة ديوان عام الوزارة للعام المالي 2018/2019.

ويهدف المشروع إلي التعاون مع الدول الأفريقية من خلال نقل التكنولوجيا والخبرة المصرية في المجال الزراعي وفتح أسواق الدول الأفريقية أمام المنتجات الزراعية المصرية وخاصة أصناف وهجن المحاصيل المصرية المتفوقة في إنتاجيتها.
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