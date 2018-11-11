أردوغان يقتل أتاتورك ويبكي على قبره..الرئيس التركي يمحو إرث المدنية العلمانية لمؤسس الجمهورية.. وهم إحياء الخلافة العثمانية أوصله للتحالف مع المنظمات الإرهابية.. وكلمات أتاتورك تدينه

أردوغان يترحم على أتاتورك في ذكرى وفاته

حكومة العدالة والتنمية تحول وجهة البلاد بعيدا عما أراده أتاتورك

المعارضة تتهم أردوغان بمحو الهوية التركية وفرض الأسلمة على المجتمع

أتاتورك: محونا الإمبراطورية العثمانية من قاموسنا





في مشهد بدت دلالته غريبة، زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، للمشاركة في إحياء الذكرى الثمانين لوفاته، حيث وضع أردوغان إكليلًا من الزهور على قبره وكال له عبارات الثناء والمديح والترحم.ووجه الغرابة هنا يكمن في البون الشاسع الفاصل بين الرجلين، بين زعيم علماني كافح وأصاب وأخطأ للنهوض بتركيا من عصور الاضمحلال والظلام إبان سنوات غروب الإمبراطورية العثمانية، متبنيًا العلمانية كمبدأ أساسي للتحديث والارتقاء، وبين رجل يمجد إرث الإمبراطورية ويحاول بعث الحياة في أوصالها الميتة، ضاربًا في سبيله إلى ذلك عرض الحائط بقيم العلمانية والتحديث التي دافع عنها أتاتورك، ومتبنيًا نسخة سلطوية مشوهة من الإسلام أوصلته في نهاية المطاف إلى التحالف مع أعتى التنظيمات الإرهابية، وعلى راسها جماعة الإخوان.ذكرت صحيفة "أحوال" التركية أن السؤال عما بقي من إرث أتاتورك بعد رحيله يتجدد الآن، ولاسيما أن حكومة حزب العدالة والتنمية بقيادة أردوغان تحاول تغيير وجه تركيا بعيدًا عن الصورة التي أرادها أتاتورك.ودائما ما يتحدث الرئيس التركي عن أمجاد الإمبراطورية العثمانية، قائلا هناك من يعمل بإصرار على أن يبدأ تاريخ تركيا من 1923 (تاريخ تأسيس الجمهورية التركية)، وهناك من يبذل قصارى جهده لانتزاعنا من جذورنا وقيمنا العريقة".وتتهم المعارضة التركية أردوغان بمحاولات طمس الهوية العلمانية للجمهورية التي وضع أساسها أتاتورك، وإصراره على أسلمة المجتمع التركي.وفي تقرير لقناة "الحرة"، ذكرت أنه رغم إعلان أردوغان في أكثر من مناسبة إيمانه بمبادئ العلمانية التركية، إلا أن مواقفه السياسية تعارضت في بعض الأحيان مع هذه المبادئ، ليطرح مراقبون السؤال: هل يؤمن أردوغان حقا بالعلمانية؟وظهر اتجاه أردوغان لتغيير سياسات تركيا العلمانية، أو الأتاتوركية كما يسميها البعض، في التعليم الحكومي، فقد أعلن المجلس العالي للتعليم عام 2014 خطة لإدخال مناهج لتعليم الإسلام السني في المدارس الحكومية، وتم تطبيق هذا القانون فيما بعد.ويعد هذا التطبيق مخالفا للمبادئ العلمانية التي أرسيت عليها أسس الجمهورية التركية، إذ أصبح تدريس مناهج الإسلام السني لزاما على كل طلاب المدارس الحكومية، حتى وإن اختلفت معتقداتهم الدينية.ونقلت القناة عن الكاتب والمحلل السياسي إسلام أوزكان أن أردوغان يتعامل مع مبدأ العلمانية "بطريقة براجماتية"، حيث يدلي بتصريحات متناقضة بشأن هذا الأمر، فتارة "ينصح ويوصّي" بالعلمانية في جولاته الخارجية بالشرق الأوسط، ثم يصدر تصريحات مخالفة تارة أخرى.ويعتقد أوزكان أن الرئيس التركي حريص على أن "تبقى سلطته قوية، وأن يحافظ على قاعدته الشعبية"، وإن كلفه ذلك التخلي عن العلمانية.وأضاف: "الأمر لا يتعلق بالعلمانية أو الأتاتوركية، فأردوغان له ميول سلطوية، يريد من خلالها أن يحكم قبضته على الحكم".ولعل أكبر إدانة لمواقف أردوغان وسياساته وقراراته يمكن أن تأتي من فم أتاتورك نفسه، فقد نشرت صحيفة "حرييت" التركية، االسبت، مقابلة أجريت مع مصطفى كمال أتاتورك مع مجلة "ذا سترداي إيفينينج بوست" في 20 نوفمبر 1923، قال فيها إن الإمبراطورية العثمانية تم محوها من قاموسنا.وقال أتاتورك في المقابلة الصحفية إن "الفكرة القديمة حول القوة والاحتلال والتوسع ماتت في تركيا إلى الأبد، إمبراطوريتنا القديمة كانت عثمانية، كان ذلك يعني استخدام القوة، إلا أنه تم حذفها من قاموسنا الآن".وأضاف: "نحن الآن أتراك، فقط الأتراك، استنادا إلى هذا المثل الأعلى لتقرير المصير الذي تم التعبير عنه بشكل جيد من قبل وودرو ويلسون، إنه يعني القومية، ولكن ليس نوع القومية الأنانية التي أحبطت تقرير المصير في أجزاء كثيرة من أوروبا، كما أنه لا يعني جدران التعريفة الجمركية والحدود. إنها تعني الباب المفتوح للتجارة، والتجديد الاقتصادي، والوطنية الحقيقية كما تتجسد في معاني الوطن".وأضاف أن "الفكرة الأولى والأساسية لتركيا الجديدة ليست سياسية بل اقتصادية، نريد أن نصبح جزءا من عالم الإنتاج والاستهلاك".