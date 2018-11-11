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أخبار البلد

الحجار: التقنيات الحديثة تساهم في تحسين أداء الحكومات بنسبة 30%

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 06:04 ص
احمد عبد القوى
طالب فراس الحجار رئيس إحدى شركات الاقتصاد الرقمى الحكومات العربية بضرورة توفير 3 عوامل رئيسية لتعزيز خطط التحول الرقمي ودعم الإعتماد على الحلول الذكية في أداء المؤسسات والهيئات الرسمية لتتوافق مع التوجهات العالمية الحديثة.

وحدد هذه العوامل في أهمية سن التشريعات القانونية والأطر التنظيمية اللازمة لإحداث هذا التحول وتوفير البنية التحتية الحديثة اللازمة لجودة عمل خدمات الإنترنت والكهرباء، وأخيرًا تخصيص الميزانيات اللازمة لتنفيذ المشروعات الإبداعية والإبتكارية التي تلبي المتطلبات المتلاحقة .

وأضاف فى تصريحات صحفية ان الاقتصاد الرقمي يساهم في ازدهار الدول العربية خاصة فيما يتعلق بالخدمات المقدمة من الهيئات والمؤسسات الحكومية، عبر الدور الذي تلعبه التكنولوجيا والتحول الرقمي، في كسر التعقيدات بين الأطراف والحكومات والدول، حيث أصبح الأفراد متصلين في كل مكان، منوهًا إلى أن ذلك يُعيد ديناميكية المنظومة الاقتصادية في أي دولة، فضلًا عن أنه يُسهل مفهوم المدن الذكية، والخدمات اللوجستية، لتصبح بمثابة Back office لأي عمل تجاري، وهو ما يُمثل عنصر جذب لرؤوس الأموال والمستثمرين للقيام بالمزيد من الأعمال، لينعكس بدوره على تطور الاقتصاد، وخلق المزيد من فرص العمل.

وتوقع أن يدعم التحول الرقمي معدلات نمو أداء الحكومات 30% خلال السنة الأولى.
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