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اقتصاد

إفريكسيم بنك يوقع بروتوكول بـ100 مليون دولار لتمويل التجارة الأفريقية

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 05:09 ص
خلال التوقيع
خلال التوقيع
محمد يحيي
وقع البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير "إفريكسيم بنك"و مؤسسة تمويل التنمية في المملكة المتحدة “CDC Group PL”، مشاركة المخاطر الرئيسية بقيمة 100 مليون دولار بالدار البيضاء بالمغرب لدعم برنامج تسير التجارة في إفريقيا.

وشارك بفاعليات التوقيع عمرو كامل، نائب رئيس البنك ،و أدميرام إمامي ، مدير تمويل سلسلة الإمداد والتمويل التجاري بمركز السيطرة على الأمراض.

وقال عمرو كامل، نائب رئيس البنك، إن الاتفاق يدعم المؤسسات المالية الافريقية لتمويل التجارة البينية وتقديم الضمان الكامل للبنوك الدولية نيابة عن المؤسسات الافريقية وحل مشكلات الائتمان المحدود للشركات.
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