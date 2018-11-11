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محافظات

اليوم.. انطلاق فعاليات الفوج الثالث لمعسكر أبي بكر الصديق التثقيفي بالإسكندرية

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 04:32 ص
.اليوم..انطلاق فاعليات
.اليوم..انطلاق فاعليات الفوج الثالث لمعسكر أبي بكر الصديق
أحمد عبد العزيز
تنطلق، اليوم الأحد، فعاليات الفوج الثالث لمعسكر أبي بكر الصديق التثقيفي بمدينة الإسكندرية، الذي يستضيف 70 إماما من أئمة وزارة الأوقاف على مستوى الجمهورية وبيانهم، ويستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل.

يتضمن البرنامج التدريبي للمعسكر جوانب علمية وثقافية وأخرى لزيارة المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة ، كما تسعى الوزارة من خلال هذه المعسكرات إلى رفع المستوي العلمي والمهاري لمعالجة القضايا المجتمعية برؤية علمية شرعية منضبطة تتفق ومقاصد الشريعة الإسلامية السمحة.

يحاضر في المعسكر الدكتور عثمان أحمد عثمان، وكيل المعهد العالي لبحوث والدراسات الإسلامية، والدكتور أحمد علي سليمان عضو المكتب الفني بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم، وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.
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