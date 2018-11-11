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برلمان

برلمانية: الأدوية المغشوشة تعادل تجارة السلاح

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 12:45 ص
القسم السياسي
قالت النائبة مرفت الشرقاوي عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن الأدوية المغشوشة أصبحت تعادل تجارة السلاح، مشيرة إلى أن وزارة الصحة تتحمل المسؤولية كاملة في حل هذه المشكلة .

أضافت الشرقاوي في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، أن هناك فروعا كثيرة تؤدي إلى تفاقم هذه الظاهرة، وهي تتمثل في اعلانات الادوية في القنوات الفضائية وشركات الادوية الحديثة ، وغيرها من الاماكن التي تبيع الأدوية التي لا تحقق أي فائدة طبية، ولا تكون مسجلة بوزارة الصحة، ولها أضرار صحية ويستخدمها المرضي، معتقدين أنها أدوية لأمراضهم مثل السرطانات وأمراض الكبد والتخسيس وغيرها .

وأشارت إلى أن الأدوية المغشوشة جريمة مكتملة الأركان تستوجب الحبس والغرامة حاليا لتصبح رادعة لكل من تسول له نفسه التجارة والتكسب من تلك الأدوية لما تسببه من خطورة مؤكدة على حياة المواطن المصري.

وتابعت النائبة قائلة: " إن تفعيل الرقابة على سوق الدواء، والصيدليات، من جانب وزارة الصحة سيعمل على القضاء على الظاهر".

كان الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة، ورئيس إتحاد الصيادلة العرب، قد أعلن إن نقابة الصيادلة تحملت عبء محاربة قضية الأدوية المغشوشة والأدوية منتهية الصلاحية، والحد من تفاقمها والتى تشغل حيزًا كبيرًا من إهتمام المجتمع الصيدلى خاصة والمجتمع المصري عامة، لما لها من تأثيرات وانعكاسات بالغة الخطورة على صحة المواطنين، وأمن الوطن .
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