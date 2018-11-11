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برلمان

برلماني: الأدوية المغشوشة خطر يهدد المجتمع

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 02:49 ص
3ص:: برلماني: الادوية
3ص:: برلماني: الادوية المغشوشة خطر يهدد المجتمع
القسم السياسي
قال النائب محمد الشورى عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن الأدوية المغشوشة أصبحت خطرا كبيرا يهدد المجتمع المصري ،مؤكداَ أن التعاون الوثيق بين وزارتي الداخلية والصحة ومنظمات المجتمع المدني يعمل على القضاء على هذه الظاهرة.

وأضاف الشورى في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" ،بأنه لابد من تفعيل إدارة التفتيش الصيدلي والمتابعة والرقابة من جانب وزارة الصحة بشكل دوري وإطلاق حملات توعية للمواطنين ،لافتا الى أن المجتمع المصري يواجه خطرا حقيقيا بسبب فوضى إعلانات الأدوية المغشوشة التي تضلل المستهلك وتسبب له أضرارا صحية خطيرة .

وتابع النائب قائلا: "إن لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب اليوم سوف تناقش هذا الموضوع لوضع توصيات معينة لاستقرار السوق المصري والقضاء على هذه الظاهرة.
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