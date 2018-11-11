اليوم..عرض "كشك الباشا" على مسرح مكتبة الإسكندرية

تقدم مؤسسة جوانا للفن والتنمية، العرض المسرحي "كشك الباشا"، اليوم الأحد، على مسرح مكتبة الإسكندرية الكبير، بمناسبة احتفال "جوانا" بعيدها التاسع.



يتحدث العرض عن فكرة انتظار أشخاص الحارة للشخص الذي يظنون أنه سوف يخلصهم من مشاكلهم ويحلها، كما يتناول فكرة حرافيش الحارة الذين يتم استغلالهم من الشخص الذي يدعي وجود شخص اسمه "الباشا" والذي يوعدهم أنه سيقوم بحل كل مشاكلهم إذا استمعوا لكلامه وأطاعوه.



كشك الباشا تمثيل يارا حسام، عمر فسدق، منه منتصر، حسام عادل، آية ياقوت، يوستينا عادل، غناء، رنا ياقوت، أحمد المغربي، عبد الرحمن عباده، كلمات وإيقاع، محمد عبد المحسن، ألحان، أحمد المغربي، إضاءة، إبراهيم الفرن، ديكور وملابس، نادين مختار، مساعد مخرج: محمد الكافوري، تأليف، هاجر السيد، إخراج، مصطفي فتوح.