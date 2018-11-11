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حوادث

نظر محاكمة المتهمين في قضية التمويل الأجنبي.. اليوم

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 08:36 ص
شعار النيابة
شعار النيابة
رامى المهدي
تنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، اليوم، إعادة محاكمة 16 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التمويل الأجنبي"، لحضور المتهمين. 

كانت النيابة أحالت للمحاكمة في هذه القضية 43 متهما منهم 14 مصريا و29 أمريكيا وأوروبيا وعربيا، ووجهت لهم تهمًا بتلقي معونات أجنبية بلغت قيمتها 60 مليون دولار، من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل في مصر بدون ترخيص.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد، عاقبت في يونيو 2013، 27 متهمًا غيابيًا، بالسجن 5 سنوات بينهم 18 أمريكيًا والباقين من جنسيات مختلفة جميعهم مسئولون بفروع منظمات أجنبية في مصر، كما عاقبت محكمة جنايات القاهرة 5 متهمين حضوريًا بالحبس سنتين منهم أمريكي وألمانية و3 مصريين، وعاقبت 11 مصريًا آخرين حضوريًا بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، وغرمت كل متهم ألف جنيه.

وتعود أحداث القضية إلى عام ٢٠١١، حيث تم اتهام عدد من منظمات المجتمع المدني، والجمعيات الأهلية بالعمل دون ترخيص، والحصول على تمويل من الخارج دون الخضوع إلى الرقابة، كما وجه الاتهام أيضا إلى عددٍ من الشخصيات العامة، بجانب 19 شخصًا يحملون الجنسية الأمريكية، وبعد عامين من فتح الملف تم ترحيل 17 ناشطًا أمريكيًا متهمين إلى بلادهم.
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