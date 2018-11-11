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حوادث

تحرير صاحب ملهى ليلي بالغردقة بعد اختطافه وطلب فدية

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 12:41 ص
الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية
إبراهيم جادالله
تمكنت مباحث مديرية أمن البحر الأحمر بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، من تحرير صاحب ملهى ليلي، اختطفه 8 أشخاص لوجود خلافات مالية بينهم، وطلبوا فدية 150 ألف جنيه، بحسب بيان أمني اليوم السبت.

تلقى مدير مباحث البحر الأحمر بلاغًا من أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم ثانى الغردقة، باختطاف نجله 23 سنة "صاحب ملهى ليلي"، وطلب الخاطفون مبلغ مالي قدره 150 ألف جنيه نظير إطلاق سراحه.


توصلت تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء مدحت منتصر، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن البحر الأحمر، أن مرتكبي الواقعة على علاقة عمل بالمجني عليه، وأن هناك خلافات مالية بينهم بعد استيلاء المجني عليه على مبالغ مالية من الخاطفين بحجة العمل معه في ملهى ليلي بالغردقة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات بمعرفة قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع أجهزة البحث الجنائي بالبحرالأحمر، توصلت جهود المباحث إلى مرتكبي الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، اللذين اعترفا بارتكاب الواقعة، واحتجاز المجني عليه داخل إحدى الشقق السكنية بالغردقة، وإجباره على توقيع إيصالات أمانة بمبلغ مالي 80 ألف جنيه.


وتم تحرير المجني عليه وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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