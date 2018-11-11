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فن

تأتون من بعيد يفوز بالتانيت الفضي بأيام قرطاج

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 12:49 ص
صدى البلد
محمد نبيـل
فاز فيلم "تأتون من بعيد"، للمخرجة أمل رمسيس، جائزة التانيت الفضي لأفضل فيلم وثائقى طويل ضمن حفل ختام أيام قرطاج السينمائية، وسلمتها الجائزة المنتجة التونسية الكبيرة درة بوشوشة.

ويشمل المهرجان أربع مسابقات رسمية هي: مسابقة الأفلام الروائية الطويلة وتضم 13 فيلما، ومسابقة الأفلام الروائية القصيرة وتضم 12 فيلما، ومسابقة الأفلام الوثائقية وتضم 11 فيلما، ومسابقة الأفلام الوثائقية القصيرة وتضم ثمانية أفلام.

أما برنامج سينما تحت المجهر فقد خصص لباقة من الأفلام المقبلة من العراق، والسنغال، والبرازيل والهند وذلك مواصلة لفكرة استضافة دول شقيقة وصديقة كضيوف شرف. وتشارك العراق فى هذا البرنامج بــ 18 فيلما منها 9 طويلة و9 قصيرة «وتشارك السنغال بــ 13 فيلما منها 9 طويلة و4 أفلام قصيرة» فيما يتمثل الحضور السينمائى الهندى فى 8 أفلام والبرازيلى فى 12 فيلما.
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