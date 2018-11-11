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حوادث

حبس شخصين لحيازتهما زجاجات تحتوى على سائل مخدر

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 07:27 ص
شعار النيابة
شعار النيابة
عمرو المصري
قررت نيابة مدينة نصر، حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى معه، لحيازتهما زجاجات تحوى على سائل الكيتامين المخدر.

البداية عندما تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم مدينة نصر أول من ضبط عاطل حال استقلاله سيارة وبحوزته زجاجات تحوى سائل الكيتامين المخدر. 

اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى وتحصله على المضبوطات من أحد الأشخاص وتم بإرشاده ضبط الأخير حال تواجده بمنطقة الحي السابع وبحوزته 34 زجاجة تحوى سائل الكيتامين المخدر ومبلغ مالى 3800 جنيه وهاتف محمول.

واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار،والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة،والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه تم تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.
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حبس شخصين لحيازتهما زجاجات تحتوى على سائل مخدر

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