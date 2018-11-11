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اقتصاد

مليار دولار صادرات مصر من الحلي والأحجار الكريمة للإمارات

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 07:26 ص
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
كشف المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية عن سيطرة 10 دول على 99.8% من صادرات مصر من الحلي والأحجار الكريمة بقيمة 1.201 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2018، يأتي على رأسها الإمارات العربية المتحدة، والتي تسيطر على 83.1% من إجمالي صادرات الحٌلى والأحجار الكريمة بقيمة مليار دولار بالرغم من تراجعها بنسبة 16% مقارنة بقيمتها خلال نفس الفترة من عام 2017.. فيما بلغت قيمة صادرات الحلى والأحجار الكريمة لسويسرا خلال ذات الفترة نحو 75 مليون دولار مقابل 230 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2017 بتراجع 67%.

ولفت المجلس إلى انخفاض صادرات الحلى والأحجار الكريمة المصرية للسوق التركي بنسبة 69% خلال 9 أشهر من العام الجاري لتسجل نحو 33 مليون دولار في مقابل 107 ملايين دولار خلال نفس الفترة من عام 2017، وكذلك تراجعت لألمانيا لتسجل 69 ألف دولار مقابل مليوني دولار بتراجع 97%، وتراجعت أيضا للأردن لتسجل نحو 38 ألف دولار مقابل 122 ألف دولار بتراجع 69%، ولأمريكا لتبلغ 36 ألف دولار مقابل 53 ألف دولار بتراجع 23%.

كما تراجعت صادرات مصر من الحلى والأحجار الكريمة للبنان بنسبة 17% لتبلغ 68 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2018 في مقابل 82 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2017، وكذلك الصادرات لفلسطين لتبلغ 49 ألف دولار مقابل 69 ألف دولار بتراجع 29%.

في المقابل، ارتفعت صادرات الحلى والأحجار الكريمة المصرية للسوق السعودي بنسبة 606% خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري لتسجل نحو 25 مليون دولار في مقابل 4 ملايين دولار خلال نفس الفترة من 2017.. كما ارتفعت الصادرات لفرنسا بنسبة 192% لتبلغ 45 ألف دولار مقابل 16 ألف دولار خلال نفس الفترة من 2017.
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مليار دولار صادرات مصر من الحلي والأحجار الكريمة للإمارات

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