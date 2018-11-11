حبس 6 أشخاص لاتهامهم بسرقة الدراجات البخارية بالقطامية

قررت النيابة العامة ، حبس 6 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم لاتهامهم بسرقة الدراجات البخارية بالقطامية.



وكانت معلومات قد وردت لضباط مباحث قسم شرطة القطامية، أن 6 عاطلين يكونون فيما بينهم تشكيلا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات البخارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" وأنهم وراء ارتكاب العديد من حوادث السرقة.



بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات وبإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي يتردد عليها المتهمين أسفرت إحداها عن ضبطهم حال استقلالهم دراجة بخارية "تروسيكل" ملك وقيادة المتهم الأول وبحوزتهم مقص حديدي، واعترفوا بارتكاب 10 حادث سرقة بذات الأسلوب.