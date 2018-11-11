اللواء سيف الإسلام عبد الباري رئيسا لحزب مصر بلدى.. صور

عقد حزب مصر بلدى بمقر نقابة المعلمين المؤتمر العام الأول للحزب لانتخاب رئيس الحزب و أعضاء الهيئة العليا، حيث حضر النصاب القانونى من جميع محافظات مصر.



بدأ المؤتمر باستعراض الإجراءات التى تمت عقب وفاة رئيس الحزب السابق قدرى أبو حسين , وعقب ذلك تم استعراض تقرير عن أعمال الحزب خلال الفترة الماضية و تقرير مراقب الحسابات والميزانية العامة التى وافق عليها المؤتمر العام .



وتم انتخاب اللواء سيف الإسلام عبدالباري رئيسا للحزب بالتزكية و موافقة المؤتمر العام و انتخاب نواب رئيس الحزب و أعضاء الهيئة العليا و الأمانة العامة .



وشهد المؤتمر تفويض رئيس الحزب فى اتخاذ القرارات اللازمة لإستكمال الهيكل التنظيمى و مواجهة للمواقف الطارئة التى تتطلب إجراءات سريعة بقصد حسن سير العمل و تجويد الأداء.

