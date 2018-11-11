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أخبار البلد

اللواء سيف الإسلام عبد الباري رئيسا لحزب مصر بلدى.. صور

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 07:21 ص
صدى البلد
محمد عبد المنعم
عقد حزب مصر بلدى بمقر نقابة المعلمين المؤتمر العام الأول للحزب لانتخاب رئيس الحزب و أعضاء الهيئة العليا، حيث حضر النصاب القانونى من جميع محافظات مصر.

بدأ المؤتمر باستعراض الإجراءات التى تمت عقب وفاة رئيس الحزب السابق قدرى أبو حسين , وعقب ذلك تم استعراض تقرير عن أعمال الحزب خلال الفترة الماضية و تقرير مراقب الحسابات والميزانية العامة التى وافق عليها المؤتمر العام .

وتم انتخاب اللواء سيف الإسلام عبدالباري رئيسا للحزب بالتزكية و موافقة المؤتمر العام و انتخاب نواب رئيس الحزب و أعضاء الهيئة العليا و الأمانة العامة .

وشهد المؤتمر تفويض رئيس الحزب فى اتخاذ القرارات اللازمة لإستكمال الهيكل التنظيمى و مواجهة للمواقف الطارئة التى تتطلب إجراءات سريعة بقصد حسن سير العمل و تجويد الأداء.
اللواء سيف الإسلام عبد الباري رئيسا لحزب مصر بلدى.. صور
اللواء سيف الإسلام عبد الباري رئيسا لحزب مصر بلدى.. صور
اللواء سيف الإسلام عبد الباري رئيسا لحزب مصر بلدى.. صور
اللواء سيف الإسلام عبد الباري رئيسا لحزب مصر بلدى.. صور
اللواء سيف الإسلام عبد الباري رئيسا لحزب مصر بلدى.. صور
اللواء سيف الإسلام عبد الباري رئيسا لحزب مصر بلدى.. صور
اللواء سيف الإسلام عبد الباري رئيسا لحزب مصر بلدى.. صور
اللواء سيف الإسلام عبد الباري رئيسا لحزب مصر بلدى.. صور
اللواء سيف الإسلام عبد الباري رئيسا لحزب مصر بلدى.. صور
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