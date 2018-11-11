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أخبار البلد

التنمية المحلية: تدريب 27 سيدة من قيادات المحليات بالمحافظات

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 03:33 ص
صدى البلد
ايمان البكش
نظم مركز التنمية المحلية بسقارة برئاسة المهندس صلاح شحاته مساعد وزير التنمية المحلية للبنية المعلوماتية والتكنولوجية، دورة متخصصة لـ 27 سيدة من قيادات العمل التنفيذي بالمحافظات، وتستمر الدورة 5 أيام وتنتهي يوم الاربعاء المقبل. 

وأكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أن الوزارة تقوم بجهود حثيثة لتنفيذ استرتيجية تمكين المرأة 2030 التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى عام 2017 .

وأشار إلى اهتمامه بدعم وتمكين المرأة المصرية في المحافظات وعلى مستوى الوظائف القيادية بالوزارة ووظائف قيادات الإدارة المحلية.
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