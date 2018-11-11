ضبط تشكيل عصابى لارتكابه سرقة الدراجات النارية من المواطنين

تمكن قطاع الأمن العام بمديرية أمن الفيوم، من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب حوادث سرقة الدراجات النارية والهواتف المحمولة من المواطنين بالإكراه.



على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى بالإشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الفيوم أسفرت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة، عبدالعظيم س.ع ، سن 29 ، عاطل ، سبق إتهامه فى 4 قضايا "ضرب ، سرقة، سلاح أبيض ، تبديد" ومحكوم عليه هارب فى قضية "شروع فى سرقة " بالسجن 10 سنوات ، وقضية "سلاح" بالسجن 15 سنة .. وبحوزته فرد خرطوش، و محمود ج.م ، سن 29 ، مسجل شقى خطر ، سبق إتهامه فى 16 قضية "مخدرات ، سلاح ، سرقة ، نشل" ومحكوم عليه هارب فى قضية "شروع فى سرقة" بالحبس 6 أشهر، و محمد ر.ع ، سن 28 ، عامل، و مصطفى س.ع ، سن 22 ، عاطل ، ومحكوم عليه هارب فى قضية "ضرب" بالحبس شهر، و أحمد إ.ع ، سن 36 ، عامل ، سبق إتهامه فى 4 قضايا "مخدرات ، سلاح" .. وبحوزته فرد خرطوش، و محمود ح. ع ، سن 17 ، خراط ، سبق إتهامه فى 3 قضايا "سلاح ، سرقة مسكن" ومحكوم عليه هارب فى قضية "مبانى" بالحبس سنتين، و أحمد م.ع ، سن 21 ، عامل .. جميعهم مقيمين بدائرتى قسمى شرطة أول وثان الفيوم .



بمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة ، وأضافوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص فى إرتكاب حوادث سرقات الدراجات النارية والهواتف المحمولة من المواطنين بالإكراه بالطريق الدائرى بدائرة المركز ، وسابقة إرتكابهم ثلاث حوادث ، وأرشدوا عن المسروقات .



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.