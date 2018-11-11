أفضل قناع لعلاج تلف الشعر بأقل التكاليف

تتشكى اغلب السيدات من مشكلة تلف الشعر بشكل مبالغ فيه وأنها تحتاج للكثير من المال للأنفاق على علاجه، لذلك تقدم خبيرة التجميل حنان الديب أفضل قناع لعلاج تلف الشعر فى وقت بسيط وبأقل التكاليف .



كل ما تحتاجين لتطبيق الوصفة:



•3 ملاعق من عصير الليمون.

•2 ملعقة من زيت الزيتون.

•1 كوب من زيت جوز الهند الخام.

•ملعقتان من العسل

•كوب من المايونيز



طريقة تطبيق الوصفة:



تمزج المكونات جيدا وتوزع على الشعر وتترك لمدة ساعتين وإرتداء غطاء رأس ثم يشطف الشعر بالشامبو والبلسم وستلاحظين نتيجة القناع من المرة الأولى، ولكن يجب المواظبة عليها للحصول على نتائج أفضل فى وقت أقصر.