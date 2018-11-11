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تقارب استثماري جديد مع القارة السمراء.. الحكومة توافق على تأسيس الشركة الوطنية المصرية للاستثمار الأفريقي.. ونواب: لدينا فرص استثمارية جيدة تحتاج للاهتمام.. ومطالب بتخصيص رأس مال للمشروعات التنموية

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 07:00 ص
صدى البلد
عبد الرحمن سرحان
الحكومة توافق على تأسيس الشركة الوطنية المصرية للاستثمار الأفريقي
أفريقية النواب تطالب بتخصيص رأس مال لتمويل المشروعات التنموية بالقارة
نائب: إنشاء شركة استثمارية مصرية أفريقية تحدث لها مردود اقتصادي كبير
حاتم باشات: التقارب مع إفريقيا حاليا مشروط وكل خطوة نحوها تبني طوبة جديدة

وافق مجلس الوزراء على الترخيص لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالاشتراك مع عدد من الجهات الوطنية في تأسيس شركة مساهمة باسم (الشركة الوطنية المصرية للاستثمار الأفريقي) على أن يتم تمويل حصة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من موازنة مشروع المزارع المصرية المشتركة مع الدول الأفريقية والمدرج بخطة ديوان عام الوزارة للعام المالي 2018/2019.

يأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته إلى تنزانيا في ديسمبر 2017 بتنفيذ مشروعات للإنتاج النباتي والحيواني المتكامل مع دولة تنزانيا والاستفادة مما تمتلكه من ثروة حيوانية ضخمة، حيث يعد المشروع من المشروعات التنموية المصرية والتي توجه إلى القارة الإفريقية بهدف تعزيز التواجد المصري الفعال في الدول الأفريقية بصفة عامة ودول حوض النيل بصفة خاصة.

ويهدف المشروع إلي التعاون مع الدول الأفريقية من خلال نقل التكنولوجيا والخبرة المصرية في المجال الزراعي وفتح أسواق الدول الأفريقية أمام المنتجات الزراعية المصرية وخاصة أصناف وهجن المحاصيل المصرية المتفوقة في إنتاجيتها.

أشادت لجنة الشئون الأفريقية، بمجلس النواب، بالقرار، واكد الأعضاء أن الفترة القادمة ستشهد شكل جديد من التعاون مع دول القارة الأفريقية، بشكل غير مسبوق، على جميع المستويات، زراعيًا واقتصاديًا وصناعيًا أيضًا.

قال النائب ماجد أبو الخير، وكيل لجنة الشئون الأفريقية، بمجلس النواب، إن هناك مناقشات تمت مع وزارة الاستثمار فيما يخص المزارع الاستثمارية في أفريقيا، مؤكدًا على أننا نمتلك الكثير من الفرص الاستثمارية في القارة الأفريقية، لكنها تحتاج فقط إلى وجود قدر من الرعاية والمتابعة.

وطالب أبو الخير، بتخصيص رأس مال ضخم، لتمويل المشروعات التنموية في أفريقيا، على أن تكون الدولة هي صاحبة رأس المال، التي تدعم من خلاله الشركات، مشيدًا بقرار الحكومة بالموافقة على تأسيس شركة مساهمة باسم (الشركة الوطنية المصرية للاستثمار الأفريقي).

وأضاف وكيل لجنة الشئون الأفريقية، بالبرلمان، بأنه يجب استغلال توجه المستثمرين نحو الاستثمار في أفريقيا.

من جانبه، قال النائب محمود يحيى، أمين سر اللجنة الشئون الأفريقية، إن هناك مردود إيجابي كبير، سيعود على مصر جراء تأسيس تأسيس شركة مساهمة باسم (الشركة الوطنية المصرية للاستثمار الأفريقي)، مؤكدًا على أنها ستكون خطوة نحو تبادل الخبرات مع القارة، في جميع المجالات.

وأضاف أن هناك مجالات يمكن لمصر التعاون فيها مع دول القارة الأفريقية، لاسيما التي تتمتع بالثروة الحيوانية، وهم كُثر، إضافة إلى تبادل المحاصيل، وإمكانية زراعية محاصيل استراتيجية، نحتاج إليها.

وأكد أمين سر لجنة الشئون الأفريقية، بالبرلمان، على ضرورة الاهتمام بالتسويق لأفريقيا، خاصة وأنها في حاجة ماسة لكثير من السلع التي يوجد بها فائض، فضلًا عن تبادل الخبرات الزراعية والري، التي تتأصل في جذور المصريين منذ القدم.

وأخيرًا، أكد النائب حاتم باشات، عضو لجنة الشئون الأفريقيةبالبرلمان، على أن التقارب الذي تقوم به مصر مع القارة الأفريقية، تقارب مشروط، لنعوض بها فترة الغياب الطويلة التي بعدنا فيها عن أفريقيا، مضيفًا بأن كل خطوة نخطوها نحو القارة السمراء، تبني طوبة جديدة في علاقتنا بالقارة، لاسيما وأننا مقبلين على فترة جديدة برسائة الاتحاد الأفريقي.

وأشاد "باشات"، بقرار الحكومة بالموافقة على تأسيس شركة مساهمة باسم (الشركة الوطنية المصرية للاستثمار الأفريقي)، مؤكدًا على أنها تطبيق فعلي لمبدأ الإفادة ثم الاستفادة، لأننا لن نأخذ شئ من أفريقيا، إلا إذا أعطينا لها حقها الواجب علينا.

وأشار عضو لجنة الشئون الأفريقية، بالبرلمان، إلى أن مصر تمتلك خبرات كبيرة في مجال الزراعة، وهو أمر يمكن الاسهام به من خلال شركة الاستثمار المصرية الأفريقية، مؤكدًا على أنه سيعود علينا بمردود إيجابي كبير فيما بعد.

وأوضح النائب، أن الفترة القادمة ستشهد شكل مختلف في التعاون المصري الأفريقي، حيث ستكون مصر مركزًا للوفود الأفريقية، وذلك بعد إعلان أسوان عاصمة للشباب الأفريقي، فضلًا عن الرئاسة المصرية، للاتحاد الأفريفي خلال العام القادم.
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