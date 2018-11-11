خصومات على تذاكر عروض الصوت والضوء بـ أبوسمبل

قررت شركة الصوت والضوء والتنمية السياحية تعديل إشتراطات الخصومات الممنوحة عند شراء تذاكر عروض الصوت والضوء بمنطقة أبوسمبل خلال الموسم الشتوي حتي 30 إبريل 2019.



جاء ذلك في إخطار حصل "صدي البلد" علي نسخة من ارسلته شركة الصوت والضوء الي غرفة الشركات السياحية تشجعيا لاعضائها والمرشدين السياحيين للزيارات.



أفاد الاخطار بأنه سيتم منح تذكرة مجانية عند شراء 15 تذكرة دفعة واحدة، بناء علي صورة مقدمة من إخطار شرطة السياحة المقدم من الشركة بزيارة عروض الصوت والضوء أو بخطاب موجه من شركة السياحة طبقا للعدد والتاريخ علي أن يتم أستخدام التذاكر المشتراه في نفس اليوم وتذاكر الخصم تكون سارية لمدة شهر.