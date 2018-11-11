الحكم على معاون مباحث وأمين شرطة المقطم المتهمين بقتل عفروتو.. اليوم

تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم عابدين، اليوم، الحكم على معاون مباحث قسم المقطم وأمين شرطة بتهمة قتل محمد عبد الحكيم الشهير بـ "عفروتو".



يصدر القرار برئاسة المستشار جعفر نجم الدين، وعضوية المستشارين أحمد الغندور سمير أبو دوح، وأمانة سر محمد خميس وسيد نجاح.



وكان المتهمان حضرا فى حراسة أمنية مشددة، وتم إيداعهما غرفة حرس المحكمة لحين بدء الجلسة، ووضعهما داخل قفص الاتهام.



وكشفت التحقيقات أنه في 5 يناير الماضي، ألقى ضابط وأمين شرطة بقسم المقطم، القبض على محمد عبد الحكيم "عفروتو" في غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح للقبض على ذوي الشبهة بأن قاما باستيقافه وضبطه دون سند إجرائي مشروع وعذباه بدنيا وتعديا عليه ضربًا وصفعًا بالأيدي حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.



وأرجع تقرير الطب الشرعي وفاة المجني عليه إلى أنه يعاني من انسكاب دموي رأسي الوضع مقابل الضلع السابع الأيسر على الخط الإبطي الأمامي وكسر بالضلع السابعة الأيسر وكدمة بالحافة السفلية في الفص السفلي للرئة اليسرى وتهتكات شديدة بالطحال ونزيف دموي بتجويف البطن.



وأحالت النيابة العامة، فى 15 يناير الماضى، المتهمين لمحكمة الجنايات بتهمتي ضرب أفضى إلى موت، والاحتجاز دون وجه حق للمجني عليه.