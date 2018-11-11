شكوك حول إقامة ذهاب أبطال أمريكا الجنوبية بسبب المطر

أكدت هيئة الأرصاد الجوية الأرجنتينية، أن الأمطار لن تتوقف اليوم الأحد، في العاصمة بوينس آيرس، ما يهدد إقامة مباراة بوكا جونيورز أمام ريفر بليت، في ذهاب نهائي كأس ليبرتادوريس، مجددا.



وأعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول"، تأجيل المباراة لمدة 24 ساعة، لتقام اليوم الأحد، بدلا من مساء أمس السبت، بسبب سوء الطقس.



وطلبت هيئة الأرصاد، من المسئولين عن المباراة، دراسة الموقف مجددا، لأن الأحوال الجوية لن تختلف، وفقا لما ذكره موقع "راديو أجريكلتشرا" الأرجنتيني.



كما أشارت صحيفة "أوليه" المحلية، إلى أن مسئولي الناديين، وجويرمو باروس، مدرب بوكا جونيورز، يعتقدون أن من الصعب خوض المباراة اليوم.



وسيُعقد اجتماع آخر، بين مسئولي بوكا وريفر والاتحاد اللاتيني، من أجل مناقشة إمكانية تأجيل اللقاء ليوم آخر، بعد انتهاء الأمطار، وإصلاح الأضرار في ملعب لا بومبونيرا.



وبحسب الصحيفة، يريد ريفر بليت تأجيل المباراة لأطول فترة ممكنة، حتى يتمكن من استعادة الثنائي المصاب، بونزيو وسكوكو، بينما يرغب بوكا في لعب اللقاء، في أقرب وقت ممكن.



ومن جانبه، قال دانييل أنجليتشي، رئيس بوكا جونيورز، إن 6 مباريات بالجولة الـ12 من الدوري الأرجنتيني، كان مقررا لها الأحد، سيتم تأجيلها بالكامل، بسبب تأجيل السوبر كلاسيكو إلى نفس اليوم.