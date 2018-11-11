ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

شكوك حول إقامة ذهاب أبطال أمريكا الجنوبية بسبب المطر

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 01:34 ص
صدى البلد
نور عادل
أكدت هيئة الأرصاد الجوية الأرجنتينية، أن الأمطار لن تتوقف اليوم الأحد، في العاصمة بوينس آيرس، ما يهدد إقامة مباراة بوكا جونيورز أمام ريفر بليت، في ذهاب نهائي كأس ليبرتادوريس، مجددا.

وأعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول"، تأجيل المباراة لمدة 24 ساعة، لتقام اليوم الأحد، بدلا من مساء أمس السبت، بسبب سوء الطقس.

وطلبت هيئة الأرصاد، من المسئولين عن المباراة، دراسة الموقف مجددا، لأن الأحوال الجوية لن تختلف، وفقا لما ذكره موقع "راديو أجريكلتشرا" الأرجنتيني.

كما أشارت صحيفة "أوليه" المحلية، إلى أن مسئولي الناديين، وجويرمو باروس، مدرب بوكا جونيورز، يعتقدون أن من الصعب خوض المباراة اليوم.

وسيُعقد اجتماع آخر، بين مسئولي بوكا وريفر والاتحاد اللاتيني، من أجل مناقشة إمكانية تأجيل اللقاء ليوم آخر، بعد انتهاء الأمطار، وإصلاح الأضرار في ملعب لا بومبونيرا.

وبحسب الصحيفة، يريد ريفر بليت تأجيل المباراة لأطول فترة ممكنة، حتى يتمكن من استعادة الثنائي المصاب، بونزيو وسكوكو، بينما يرغب بوكا في لعب اللقاء، في أقرب وقت ممكن.

ومن جانبه، قال دانييل أنجليتشي، رئيس بوكا جونيورز، إن 6 مباريات بالجولة الـ12 من الدوري الأرجنتيني، كان مقررا لها الأحد، سيتم تأجيلها بالكامل، بسبب تأجيل السوبر كلاسيكو إلى نفس اليوم.
loading...

ترشيحاتنا

تعليق مؤثر من مختار مختار على هزيمة الاهلي للقب الافريقي

فوضى وكوارث في غرب بريطانيا بسبب الأمطار الغزيرة .. صور

أبرز 5 أطباق عليك بدء يومك بهم بعد الـ40

المصيلحي: لن يستطيع كائن وهمي صرف السلع التموينية.. فيديو

أسرار احتفاظ الحبوب والعدس بحالتها في قبور الفراعنة.. فيديو

محمد صلاح يغني برج الحوت لعمرو دياب.. فيديو

شاهد.. والد أمير قطر يواصل إهدار أموال الشعب ويشتري قصرا بـ 300 مليون جنيه إسترليني

الزمالك يخطف الانتاج الحربي بثنائية ويتصدر الدوري ..فيديو

رد ناري من رئيس برزنتيشن على الهجوم عليه بعد خسارة الأهلي اللقب الأفريقي

تعليق أمير مرتضي منصور على أداء الزمالك أمام الإنتاج الحربي

أول رد فعل من محمود الخطيب بعد خسارة اللقب الأفريقي

إعفاء السيارات الكهربائية من الجمارك وخفض الرسوم على ذات المحركين

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حالة من الحزن تسيطر على نادى الصيد بعد وفاة اللاعب سيف أسامة.. صور

وفد من 13 فنانا يزور مصابي دير الأنبا صموئيل في مستشفى الشيخ زايد.. صور

فوضى وكوارث في غرب بريطانيا بسبب الأمطار الغزيرة .. صور

إطلالة جديدة لـ بيلا حديد بفستان أسود قصير .. صور

شاهد.. نحت تمثال جديد لـ محمد صلاح يظهر ملامحه بشكل واضح

فيديو

المصيلحي: وضع الخضراوات والفاكهة على أجندة التموين قريبا.. فيديو
الصحة الكويتية توضح حقيقة وفاة مواطن مصري نتيجة السيول.. فيديو
لحظة انفعال دكة بدلاء الانتاج الحربي بعد تصدي جنش لركلة الجزاء
لحظة احتفال جروس بأهداف الزمالك في مرمى الانتاج الحربي.. فيديو
جماهير الزمالك تسخر من هزيمة الأهلي أمام الترجي ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون تأجير الشقق المفروشة بعقد مسبق من الشرطة؟

هل تؤيد مقترح قانون تأجير الشقق المفروشة بعقد مسبق من الشرطة؟