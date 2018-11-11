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الكنيسي: الأعلى للإعلام له صلاحية إيقاف البث لمن لا ينفذون القانون

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 12:36 ص
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال حمدي الكنيسي، نقيب الإعلاميين، إن هناك تكاملا بين دور النقابة والمجلس الأعلى للإعلام، حيث تتعامل النقابة مع الأفراد، والمجلس الأعلى للإعلام مع المؤسسات الإعلامية.

وأشار "الكنيسي"، خلال حواره مع الإعلامي هاني عبدالرحيم، ببرنامج "أحلام مواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أن المجلس الأعلى للإعلام له صلاحية إيقاف البث لمن لا ينفذون القانون، مؤكدا أن هناك جهد مشترك بين المجلس والنقابة لتحسين الوضع الإعلامي.

ولفت إلى أن النقابة تتعامل مع كل من يعمل بمهنة الإعلام ولديه تصريح مزاولة المهنة حتى ولو لم يكن عضوًا بالنقابة.

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