الداخلية فى المحافظات.. ضبط 470 هاربا من أحكام قضائية بالقليوبية.. 116 قضية تموينية وتنفيذ 1060 حكما خلال حملة أمنية.. والقبض على شخص زور محررات رسمية نظير مبالغ مالية بالشرقية

-القبض على 470 هاربًا من أحكام قضائية بالقليوبية

- تحرير 71 قضية مرافق و12 قضية آداب في حملة بالقليوبية

-ضبط 116 قضية تموينية وتنفيذ 1060 حكما خلال حملة أمنية

- القبض على شخص زور محررات رسمية نظير مبالغ مالية بالشرقية





تواصل وزارة الداخلية بالتعاون مع القطاعات بمديريات الأمن المختلفة جهودها للتصدى لكافة المخالفات، وضبط العناصر الاجرامية والهاربين من أحكام قضائية.تمكنت مباحث القليوبية من ضبط 470 محكوما عليهم و 11 حكم جناية خلال حملة أمنية بمدن المحافظة لضبط العناصر الإجرامية والخطرة وذيول التشكيلات العصابية، وكل ما من شأنه مخالفة القانون وإعادة الانضباط إلى الشارع القليوبى.تلقى مدير أمن القليوبية اللواء رضا طبلية إخطارا من مدير إدارة البحث الجنائى بضبط 470 محكوما عليهم بإجمالى أحكام منفذة 7085 حكما 788 حكما جزئيا و76 حكم مستأنف، وتحصيل6112 جنيها غرامات وتحرير98 مخالفة.كما تم تحرير71 قضية مرافق وهم 4 أشغال طريق، 37 إزالة فورية، 10 وصلة كهربائية، 15 إعلانا مخالفا 5 فرش شاى وفحص 14 شقة و50 من قاطنيها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.وشنت مباحث الآداب العامة بمديرية أمن القليوبية تحت إشراف اللواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية، حملة أمنية استهدفت الشقق المفروشة فى مراكز وأقسام المحافظة تنفيذا لتوجيهات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية.وأسفرت جهود الحملة عن فحص 14 شقة و50 من قاطنيها كما تم ضبط 71 قضية مرافق عامة و 18 قضية مصنفات، و12 قضية آداب عامة، و4 أشغال طريق.كما أسفرت الحملة التى شارك فيها شرطة المرافق من تنفيذ 37 إزالة فورية، 10 وصلة كهربائي، 15 إعلانا مخالفا، 5 فرش شاى وتحررت المحاضر اللازمة.وفى ذات السياق، شنت الأجهزة الأمنية بمديريات "أمن القاهرة ، كفرالشيخ ، أسوان ، الفيوم ، الشرقية ، سوهاج ، أسيوط، الأقصر"، حملات أمنية انضباطية.ووجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملة أمنية مكبرة شملت عددًا من شوارع وميادين العاصمة، وتمكنت من ضبط عددًا من المخالفات المتنوعة،وذلك على النحو التالى :فى مجال المرافق: تم ضبط 1316 إزالة إدارية ، 219 إشغال طريق، 64 بائع جائل ، 5 عربة يد لبيع الخضار والفاكهة ، 41 محضر تلوث بيئة ، 88 محضر إدارة بدون ترخيص، 36 لافتة إعلانات بدون ترخيص، 17 عربة ، وفاترينة لبيع المأكولات، وفى مجال المرور تم ضبط 4944 مخالفة مرورية متنوعة.وفى سياق متصل، شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، حملة أمنية وإنضباطية مكبرة، وتمكنت خلالها من ضبط "9 قطعة سلاح نارى، قضية مخدرات، 3 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة ، 4 قضايا فى مجال المسطحات ، 116 قضية تموينية، 973 مخالفة مرورية، إزالة 491 حالة تعد متنوعة، تنفيذ 1060 حكما قضائيا متنوعا".ووجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية حملة أمنية مكبرة استهدفت حائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة ، وتمكنت خلالها من ضبط 8 عناصر إجرامية وبحوزتهم 5 قطع سلاح نارى ، 100 جرام لمخدر الهيروين ، 5 كيلو جرامات لمخدر البانجو ، العديد من الأقراص المخدرة.كما وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط حملة مكبرة إستهدفت دائرة مركز شرطة الفتح ، وتمكنت خلالها من ضبط 3 قطع أسلحة نارية ، تنفيذ 93 حكما قضائيا، 114 مخالفة إشغال بالطريق العام ، 70 قضية تموينية، 25 مخالفة مرور.فيما وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر حملة أمنية مكبرة استهدفت دائرة قسم شرطة الأقصر ، وتمكنت خلالها من ضبط 2 قطعة سلاح نارى ، 3 قضايا مخدرات ، متهمين مطلوب ضبطهما فى قضايا متنوعة ، 11 قضية تموين متنوعة ، 57 مخالفة إشغال بالطريق العام ، 117 مخالفة مرورية ، تنفيذ 131 حكما قضائيا متنوعا.وتمكنت الأجهزة الأمنية بالشرقية من ضبط أحد الأشخاص لمزاولته نشاطًا إجراميًا بتزوير المحررات الرسمية نظير مبالغ مالية.وردت معلومات لضباط قسم مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الشرقية قيام المدعو بسام . ر . ط موظف بإحدى الشركات السياحية، ومقيم شارع مدارس صلاح الطاروطى دائرة قسم شرطة فاقوس، بمزاولة أعمال التزوير فى تأشيرات المواطنين للعمل بالخارج، وكذا التزوير فى المحررات الرسمية، وتقليد واصطناع أختام شعار الدولة، متخذًا من محل عمله بالشركة والكائنة بدائرة القسم مكانًا لممارسة نشاطه الإجرامى.عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه، وأمكن ضبط بحوزته، 1 جهاز كمبيوتر بمشتملاته، و2 جهاز لاب توب 1 طابعه ليزر، و 12 جواز سفر مميكن بأسماء مختلفة، والعديد من الأوراق والشهادات والكارنيهات إيصالات الإيداع النقدية التى يشتبه فى كونها مزورة، ومجموعة من عقود العمل بالخارج، وتأشيرات دخول عدد من الدول العربية بأسماء أشخاص مختلفة، ويشتبه فى كونها مزوّرة ، وخزينة معدنية، وهاتف محمول.