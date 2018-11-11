احترس.. عادات سلبية تؤدي إلى الخمول أثناء العمل

يقع الكثير من الأشخاص في عادات يومية خاطئة تؤدى إلى الخمول أثناء العمل، كشف عنها موقع بولد سكاى، وتتمثل فيما يلى:



-تناول القهوة ليلا :

ندما تشرب القهوة يبقى الكافيين في المعدة لمدة تصل إلى خمس ساعات لذلك إذا شربت القهوة مرة أخرى خلال تلك الساعات الخمس، فان ذلك يؤثر على قدرتك على النوم ليلًا.



- إرهاق النفس فى الرياضة :

توفير كل طاقتك في صالة الألعاب الرياضية يجعلك تشعرين بالتعب والضعف بعد ذلك.



- عدم أخذ غفوة لساعات أطول:

إن أخذ غفوة لساعات أطول ليس فكرة جيدة لأن النوم لفترة طويلة في اليوم قد يجعله أكثر صعوبة في الليل، مما يجعلك تشعرين بالتعب في اليوم التالي. يمكنك أن تأخذ قيلولة لمدة 20 إلى 30 دقيقة في اليوم ولكن لا تمتد أكثر من ذلك.



- عدم الالتزام بوقت نوم محدد:

إذا كنت تنامين لمدة 30 دقيقة إضافية من وقتك المعتاد فسيؤدي ذلك إلى دفع جسمك للنوم في وقت لاحق والاستيقاظ في وقت لاحق.



- النوم فى وقت متأخر خلال عطلة نهاية الأسبوع:

النوم المتأخر خلال عطلات نهاية الأسبوع يعطل دورة نومك أكثر.



- أكل وجبة خفيفة عند منتصف الليل:

عندما تكونى متعبة ومنهكة بالفعل، لن يتمكن الجسم من هضم الطعام بعد أن تنامين مرة أخرى.