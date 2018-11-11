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اقتصاد

5.9 مليارات جنيه مشتريات الأجانب بالبورصة منذ بداية العام

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 03:15 ص
صدى البلد
محمد صبيح
سجلت تعاملات الأجانب بالبورصة المصرية، صافى شراء بقيمة 5983.18 مليون جنيه منذ بداية العام الحالى، بينما سجل العرب صافى شراء بقيمة 953.32 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وبحسب تقرير للبورصة، سجل الأجانب صافى شراء خلال الأسبوع الماضي بقيمة 99.08 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافى بيع بقيمة 139.61 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، بعد استبعاد الصفقات.

واستحوذت تعاملات المصريين نسبة 73.30% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 12.08%، والعرب على 14.62% خلال الأسبوع الماضى، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

واستحوذت المؤسسات على 43.08% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 56.92%، وسجلت المؤسسات صافى شراء بقيمة 502.52 مليون جنيه خلال الأسبوع الماضى، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
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