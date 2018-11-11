هاني حتحوت يروي كواليس تغطية مباراة الأهلي والترجي ..فيديو



كشف الإعلامي هاني حتحوت، عن تفاصيل رحلته إلى تونس لتغطية مباراة الأهلي والترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا التي خسرها الاهلي بثلاثية نظيفة.



وبدأ حتحوت، ببرنامج «الماتش»، على قناة «صدى البلد» في التسلسل الزمني للأحداث بداية من الوصول إلى مطار قرطاج بتونس مع بعثة ضمن وزير الشباب والرياضة وإبراهيم الكفراوي وعدد من لاعبي الأهلي المصابين.



وقال هاني حتحوت، إنه فور وصوله تونس توجه إلى فندق الإقامة وسط عملية تأمين من جانب القوات الأمنية التونسية ثم تم التحرك إلى استاد رادس قبل بداية المباراة بنحو 4 ساعات في موكب واحد ضم أتوبيس البعثة الإعلامية والجماهير وأتوبيس بعثة النادي الأهلي الذي كان مميزا عن باقي الأتوبيسات.



وكشف الإعلامي هاني حتحوت، أن عملية تأمين الموكب كان على قدر عالي ولكن فور دخول محيط استاد رادس تغيير الوضع مع تراجع معدل التأمين من جانب القوات الأمنية، وتم إطلاق الشتائم والسباب على الموكب.



وأضاف أنه مع مرور أتوبيس فريق الترجي التونسي بجوار موكب الأهلي تم توقفه حتى لا تحدث أي مشادات، وتعرض أتوبيس البعثة الإعلامية للاعتداء بإطلاق «طوبة» لم تحدث أي إصابات.