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مرأة

حيلة تسريعة تقضي على تشقق الكعبين

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 08:34 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
تعاني الكثيرات من السيدات من مشكلة تشقق القدمين، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك أتباع حيلة سريعة المفعول، تقدمها خبيرة التجميل منى محمد .

كل ما تحتاجين لإعداد الوصفة ..

علبة صغيرة من الفازلين
5 قطرات زيت جلسرين
ملعقة من السكر
ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

طريقة التحضير للوصفة ..

أمزجى المكونات وتوزع كمية من الوصفة على القدمين وتنقع القدمين لمدة 30 دقيقة ثم يتم وضع كمية أخرى من الوصفة وارتداء كيس بلاستيك وتترك على القدم لمدة لمدة 3 ساعات ثم تغسل بالماء والصابون.
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