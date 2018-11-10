الحكومة الأردنية تكشف حصيلة ضحايا السيول ..وتؤكد: الطقس بدأ في التحسن.. فيديو

وجهت جمانة غنيمات وزيرة الإعلام والمتحدث باسم الحكومة الأردنية، التحية والتقدير إلى المواقف المصرية الداعمة للأردن، مؤكدة أن العلاقات المصرية الأردنية قوية وتاريخية ووثيقة.



وأضافت" غنيمات" في مداخلة هاتفية أذاعتها قناة " إم بي سي مصر"، قائلة :" بدأت الأحوال الجوية في التحسن بالأردن، وحالة التقلب المناخي التي مررنا بها خلال الأيام الماضية بدأ في الانحسار، وعمليات الإنقاذ تشرف على الانتهاء، وما زال لدينا طفل مفقود في أحد المناطق".



وتابعت:" تم إنقاذ ألاف المواطنين والسياح خلال الأيام الماضية، مدينة البتراء التي ضربتها السيول تعتبر مدينة سياحية، والسيول كانت في أكثر من منطقة وكانت كميات هطول الأمطار كبيرة و سريعة و مفاجئة أدت إلى حدوث خسائر في الأرواح، وفقدنا 12 فردا، بالإضافة إلى عشرات الإصابات".



وأكملت:" اتخذنا إجراءات حاسمة وسريعة فورية لحماية المواطنين وأول تلك القرارات تتمثل في إخلاء المناطق التي من الممكن أن يتجمع فيها السيول وبالفعل تم إخلاء 1000 مواطن، وفتحت لهم أبواب المساجد والمدارس، إضافة إلى إصدار قرار بوقف الرحلات السياحية لهذا اليوم فقط، وستعود الرحلات السياحية إلى وضعها الطبيعي بدءا من الغد الأحد".

