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اقتصاد

المصرية اللبنانية تناقش السياسات المالية بحضور معيط الثلاثاء

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 01:25 ص
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
تنظم الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، بعد غد الثلاثاء، ندوة عن السياسات المالية بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية.

وقال فؤاد حدرج نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن الندوة تعقد بعنوان: "السياسة المالية.. الطريق الى التنمية الاقتصادية والاجتماعية"، تحت رعاية وحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط.

وأضاف حدرج، أن الندوة تأتي تفعيلًا للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لاستعراض الدور المحوري لوزارة المالية فى قيادة عملية الإصلاح المالي والاقتصادي ودور القطاع الخاص فى المساهمة فى الاصلاحات الاقتصادية الداعمة لتحقيق النمو والعدالة الضريبية وأثرها فى التنمية المجتمعية.
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