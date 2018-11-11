ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

طارق الشناوي: مستحيل منع أغاني المهرجانات.. فيديو

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 12:35 ص
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال طارق الشناوي الناقد الفني، إنه لا يمكن لأحد أن يحدد معيار الذوق العام؛ مشيرا إلى أنه عندما غنى أحمد عدوية اغنية "السح الدح إمبو" رأى الجميع أن ذلك قمة الانحلال والآن تستضيفه البرامج باعتباره رائد الأغنية الشعبية في مصر.


وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري على شاشة "dmc"، الذوق العام مسألة هلامية لا يستطيع أحد الحكم عليه "مفيش ترمومتر"؛ مؤكدا أنه من المستحيل أن يتم منع المهرجانات لأن الزمن تغير.

وأشار " الشناوي"، أنه إذا كان الناس يسمعون بشغف أغاني هؤلاء "يبقى إحنا لازم نسمعها عشان نعرف الناس بتسمعها ليه، ونشوف الذوق رايح فين وندرس الحالة دي".
loading...

ترشيحاتنا

مفاجأة بشأن العمر الحقيقي لـ أهرامات الجيزة

مشاده حادة بين لاعبي الزمالك والانتاج الحربي فى استاد السلام

اشتباكات بين جماهير منتخب السويس ولاعبي الفريق بعد التعادل مع الزرقا.. فيديو

مدرب العين يصدم الاهلي ويعلن تمسكه بـ حسين الشحات

نقابة الأطباء: اقتراح لرفع مكافأة طبيب الامتياز إلى 2000 جنيه..فيديو

تخلصى من ألم البواسير المزعجة فى 10 دقائق فقط

توفيق عكاشة: الوطن العربي جسد.. مصر رأسه والسعودية قلبه.. فيديو

أسرار احتفاظ الحبوب والعدس بحالتها في قبور الفراعنة.. فيديو

إعادة فرز الأصوات في انتخابات عضو مجلس الشيوخ بولاية فلوريدا

إعفاء السيارات الكهربائية من الجمارك وخفض الرسوم على ذات المحركين

إطلالة جديدة لـ بيلا حديد بفستان أسود قصير .. صور

الملك سلمان يستقبل ولي عهد أبوظبي.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفد من 13 فنانا يزور مصابي دير الأنبا صموئيل في مستشفى الشيخ زايد.. صور

فوضى وكوارث في غرب بريطانيا بسبب الأمطار الغزيرة .. صور

إطلالة جديدة لـ بيلا حديد بفستان أسود قصير .. صور

شاهد.. نحت تمثال جديد لـ محمد صلاح يظهر ملامحه بشكل واضح

التعليم: نسعى لدعم السياحة الفندقية في مصر.. صور

فيديو

الصحة الكويتية توضح حقيقة وفاة مواطن مصري نتيجة السيول.. فيديو
لحظة انفعال دكة بدلاء الانتاج الحربي بعد تصدي جنش لركلة الجزاء
لحظة احتفال جروس بأهداف الزمالك في مرمى الانتاج الحربي.. فيديو
جماهير الزمالك تسخر من هزيمة الأهلي أمام الترجي ..فيديو
موجز البلد| رشق موكب سفير قطر بالحجارة.. والنيران تحاصر كيم كارديشيان

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون تأجير الشقق المفروشة بعقد مسبق من الشرطة؟

هل تؤيد مقترح قانون تأجير الشقق المفروشة بعقد مسبق من الشرطة؟