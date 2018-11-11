طارق الشناوي: مستحيل منع أغاني المهرجانات.. فيديو

قال طارق الشناوي الناقد الفني، إنه لا يمكن لأحد أن يحدد معيار الذوق العام؛ مشيرا إلى أنه عندما غنى أحمد عدوية اغنية "السح الدح إمبو" رأى الجميع أن ذلك قمة الانحلال والآن تستضيفه البرامج باعتباره رائد الأغنية الشعبية في مصر.





وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري على شاشة "dmc"، الذوق العام مسألة هلامية لا يستطيع أحد الحكم عليه "مفيش ترمومتر"؛ مؤكدا أنه من المستحيل أن يتم منع المهرجانات لأن الزمن تغير.



وأشار " الشناوي"، أنه إذا كان الناس يسمعون بشغف أغاني هؤلاء "يبقى إحنا لازم نسمعها عشان نعرف الناس بتسمعها ليه، ونشوف الذوق رايح فين وندرس الحالة دي".