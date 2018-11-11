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رياضة

أتلتيكو مدريد يفقد خدمات مدافعه جودين

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 12:38 ص
صدى البلد
نور عادل
ألمح دييجو جودين، قائد أتلتيكو مدريد، غيابه عن صفوف فريقه لمدة شهر، بسبب إصابته بتمزق عضلي، خلال مواجهة أتلتيك بيلباو، السبت، والتي انتهت بفوز الروخي بلانكوس بنتيجة 3-2، في إطار الليجا.

وأوضح جودين، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة "كنت أعرف نوعًا ما طبيعة الإصابة بسبب الألم الذي شعرت به. كنت أعلم أنه تمزق ومن المحتمل أن أغيب بين 20 يوما وشهر".

وتابع "حاولت ألا أبذل جهدا كبيرا حتى لا تتفاقم الإصابة. تقدمت للأمام لعلي أساعد في أي كرة ثابتة. ما تحقق يستحق العناء والجهد، والمكافأة جاءت في النهاية. بالطبع فكرت في أن الأمور قد تتطور للأسوأ".

وعلى جانب آخر، كشف الطاقم الطبي بالنادي أن جودين تعرض لإصابة في عضلة الفخذ اليسرى.
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