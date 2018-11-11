خليط طبيعي يخلص جسمك من السموم ويرفع معدل الحديد فى الدم

كشف موقع "top10 homeremedies"، عن أفضل مشروب لخليط طبيعي يخلص الجسم من السموم مع محاولة لرفع معدل الحديد فى الجسم .



كل ما تحتاجين لإعداد المشروب..



50 جرام من السبانخ

ملعقة من عصير الليمون

1 ملعقة صغيرة من العسل

1 كوب من الماء



طريقة تحضير المشروب:



في الخلاط أضيفي المكونات ثم أضيفى عصير الليمون وامزجيهما، وإذا كنت تحبيه دسما يمكنك إضافة 2 ملعقة كبيرة من اللبن الرائب للحصول على نسيج دسم.



ويعد هذا المشروب الأفضل لأحتوائه على الفيتامينات والمعادن التي يمكن أن يمتصها الجسم بسهولة .