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مرأة

خليط طبيعي يخلص جسمك من السموم ويرفع معدل الحديد فى الدم

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 03:45 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
كشف موقع "top10 homeremedies"، عن أفضل مشروب لخليط طبيعي يخلص الجسم من السموم مع محاولة لرفع معدل الحديد فى الجسم .

كل ما تحتاجين لإعداد المشروب..

50 جرام من السبانخ
ملعقة من عصير الليمون
1 ملعقة صغيرة من العسل
1 كوب من الماء

طريقة تحضير المشروب:

في الخلاط أضيفي المكونات ثم أضيفى عصير الليمون وامزجيهما، وإذا كنت تحبيه دسما يمكنك إضافة 2 ملعقة كبيرة من اللبن الرائب للحصول على نسيج دسم.

ويعد هذا المشروب الأفضل لأحتوائه على الفيتامينات والمعادن التي يمكن أن يمتصها الجسم بسهولة .
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