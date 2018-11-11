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رياضة

مختار مختار: أهدينا الزمالك الفوز بأخطاء ساذجة من لاعبينا

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 12:38 ص
مختار مختار
مختار مختار
حسن العمدة
انتقد مختار مختار المدير الفني للانتاج الحربي، أداء لاعبي فريقه عقب الخسارة أمام الزمالك بثنائية في بطولة الدوري المصري.

وقال مختار، في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد،: "نفس اخطاء اللاعبين الساذجة تتكرر بشكل سلبي وغير مفهوم".

متابعًا: "اقوم بعمل محاضرات بشكل دائم للاعبين واحاول توصيل التصحيحات لهم دومًا ولكن نستقبل نفس الأهداف وأهدينا الزمالك 3 نقاط".
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