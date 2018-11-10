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أخبار العالم

الحشد الشعبي العراقي: نتواجد بقوة على الشريط الحدودي مع سوريا

السبت 10/نوفمبر/2018 - 11:52 م
صدى البلد
أ ش أ
أعلن الحشد الشعبي العراقي أن قواته تتواجد وبقوة في المناطق المحددة لها بمحافظة ‍نينوى وعلى الشريط الحدودي.

ونقلت قناة (السومرية نيوز) الليلة عن مصدر إعلامي تابع للحشد قوله إن قواته ما تزال موجودة وبقوة في المواضع الدفاعية وتسيطر على الأرض بمناطق محددة من قبل العمليات المشتركة في محافظة نينوى وعلى الشريط الحدودي العراقي.

وأضاف أن ذلك جاء بحسب ما تقتضيه الضرورة الأمنية وبالتنسيق عال مع باق الأجهزة الأمنية، مشيرا إلى أنه تم تعزيز تواجد قوات الحشد في الايام الماضية بهذه المناطق.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع اللواء تحسين الخفاجي قد أكد -في وقت سابق - أنه لا خطر يهدد الحدود العراقية السورية، والداخل العراقي من عصابات داعش الإرهابية في سوريا.
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