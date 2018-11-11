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مصرية تروي تفاصيل ضربها بالحذاء على يد سيدتين بالكويت

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 01:18 ص
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قالت فاطمة عزيز، مواطنة مصرية تعيش بالكويت، إنه تم الاعتداء عليها بالضرب بالحذاء على رأسها من قبل سيدتين بعد سقوطها على الأرض؛ بعد خلاف بينهما؛ مشيرة إلى أن السفارة المصرية تواصلت معها منذ اليوم الأول للواقعة، وجلس معها مستشار السفارة، وأبلغها بأنهم سيقفون بجانبها.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري على شاشة "dmc": "عملوا القضية إنها خناقه مشاجرة بس هي مش مشاجرة لأن أنا اللي انضربت والمفروض يبقى قضية تعدي"!؛ وأثنت على التعاون والمعاملة اللائقة التي وجدتها من السفارة المصرية بالكويت. 

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا فيديو لسيدة مصرية تبكي وتستنجد بالسفارة المصرية بالكويت بعد تعدي سيدتين عليها بالضرب.
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