برلمانية: الانفجار السكاني يهدد موارد الدولة

قالت النائبة عبلة الهواري عضو لجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن الزيادة السكانية تهدد موارد الدولة، مشيرة إلى أن مصر مواردها محدودة فلابد من انشاء تشريع يحد من هذه الظاهرة .



وأضافت عبلة الهواري لـ"صدي البلد" أنه لا بدّ من اتّخاذ العديد من الإجراءات للحدّ من الأضرار والآثار الخطيرة الناجمة عن الزيادة الكبيرة في عدد السكان وذلك من خلال: نشر الوعي حول أهمية تنظيم الإنجاب وعدد أفراد الأسرة وخاصة بين فئات النساء غير المتعلمات أو ذوات المستوى الثقافي المتدني والمجتمعات النامية ، وأيضا تعزيز دور برامج التنمية المستدامة التي تستهدف النهوض بالقطاعات الصحيّة، والاقتصاديّة، والاجتماعيّة، والخدماتيّة، والقانونيّة وغيرها بصورة تضمن استيعاب هذه الزيادة إلى أقصى درجة ممكنة.



وتابعت النائبة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يسعى جاهدا من اجل تنمية الدولة المصرية وعلينا جميعا ان نسانده لأن المسؤولية كبيرة جدًا.