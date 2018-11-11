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رياضة

مختار مختار: كيف يتواجد ثلاثي الأهلي في قائمة منتخب مصر

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 01:02 ص
احمد فتحي
احمد فتحي
حسن العمدة
قال مختار مختار، المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي، ان لاعبي الأهلي هم من يحددون مدي كفاءة المدير الفني للفريق باتريس كارتيرون، موضحا أن اي اخفاق او فوز، يكون جزء كبير منه المدير الفني، سواء فى الاهلي او اي ناد اخر.

وأضاف مختار خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد، أن الأهلي يحتاج لتدعيمات على أعلى مستوى، لتعزيز صفوفه، بعد خسارة نهائي أفريقيا أمام الترجي، قائلا: "مينفعش الأهلي يخسر بثلاثة أهداف حتى لو من الترجي التونسي، لا اتذكر أخر مباراة خسرها الأهلي بتلك النتيجة".

وأبدى مختار مختار، استياؤه من طريقة تسديد احمد شديد قناوي لاعب الفريق لركلة الجزاء التي احتسبت ضد الزمالك اليوم فى المباراة التي انتهت بفوز الابيض على الفريق الحربي بهدفين لهدف ضمن منافسات المسابقة المحلية، قائلا: "شديد قناوي رقم واحد فى تسديد ركلات الجزاء، ولكني اعتب عليه فى طريقة تسديد الكرة، هناك تقصير منه، من غير المعقول التسديد بهذا الشكل".

وتطرق للحديث عن حكم اللقاء قائلا: نشكر الحكم على احتسابه لركلة الجزاء وهو غير مطالب باعادتها لمجرد تقدم جنش خلال تسديد قناوي، كفاية علينا انه احتسبها من البداية".

تحدث مختار مختار المدير الفني للانتاج الحربي عن مباراة الاهلي والترجي في نهائي دوري ابطال افريقيا وخسارة اللقب القاري.

واستطرد: "الأهلي لا يضم بدلاء على نفس مستوى الأساسيين، متسائلا: "هل مستوى محمد هاني زي أحمد فتحي؟، هل أيمن اشرف زي علي معلول؟، هل مروان محسن مثل وليد أزارو؟".

وأضاف: "تخيل أن هذا الثلاثي موجود في منتخب مصر وأحمد فتحي لا، لا أقلل من مستواهم ولكنني اقوم بعمل مقارنة بينهم فقط، هم لاعبون جيدون ولكنهم ليسوا على مستوى الأساسيين".
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