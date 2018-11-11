انطلاق ملتقى الأعمال المصري اللبناني في بيروت 23 نوفمبر

دعا فؤاد حدرج نائب رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، مجتمع الأعمال المصري واللبناني ومسئولي الحكومة فى البلدين للمشاركة فى ملتقى الأعمال المصري اللبناني الذى تنظمه الجمعية ببيروت فى 23 نوفمبر الجارى.



وقال حدرج إن الملتقى يناقش فى جلسته الأولى القوانين والحوافز والفرص والتحديات وعرض الخرائط الاستثمارية وتحديد القطاعات ذات الأولولية فى الاستثمار فى كل من مصر ولبنان.



وأضاف حدرج أن الجلسة الثانية تستعرض العلاقات التجارية المصرية اللبنانية بين الحمائية التجارية والتكامل الصناعي ونظرة مستقبلية حول القطاعات المستهدفة وفى مقدمتها الحاصلات الزراعية، مواد البناء والدواء، فيما تختص الجلسة الثالثة بفرص التعاون فى الاقتصادي الخدمي والاستثمار العقاري و السياحة بالاضافة إلى البنوك والقطاع المصرفي.